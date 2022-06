Evartti on vuoden 2022 Nordic King - "Olin lähdön aikana täysillä hengessä mukana"

Evartti jatkoi uskomatonta tuhkimotarinaansa paiskaamalla Nordic Kingin maalisuoralla ohi ulkomailta tulleiden kohuhevosten.

Sitä ennen ehti tapahtua paljon. Suomen edustajista Parvelan Retu laukkasi 1. kaarteessa, kun edessä otettiin vauhtia pois. Odd Herakes ampaisi odotetusti kärkipaikalle, ja yhtä odotetusti Gunnar Melanderin uusi tähti Månlykke A.M. kiersi rinnalle. Kaiken piti olla pedattuna vieraiden juhlille, sillä vauhti rauhoittu nopeasti ensimmäisten 300 metrin jälkeen.

Evartti aloitti kirinsä 4. ulkoa Stallonen perässä viimeisellä takasuoralla. Kaksinkertainen ravikuningas oli vielä loppukaarteessa kaukana kärkiparista, mutta oriin hurja tykitys toi suomalaisvoiton vakuuttavalla marginaalilla.

Evartin kilometriaika 19,4 sivusi oriin ennätystä ja se jäi vain kymmenyksen Nordic Kingin hurjimmasta voittotuloksesta. Santtu Raitala oli hämmentynyt Härmän voittajakehässä Evartin suorituksesta, sillä harva huippu-urheilija pystyy vakavan loukkaantumisen jälkeen edes palaamaan takaisin radoille.

"Se on jo kova juttu, että hevonen on hengissä", Raitala myönsi. "On täysin käsittämätöntä, että se pystyy kilpailemaan maailman parhaita kylmäverisiä vastaan ja vielä voittaamaan ne."

Ykkössijan taustalla oli paitsi valmentajavelho Antti Ojanperän ja hänen tiiminsä oikea-aikainen kunnonajoitus, myös kaikkien muiden palasten loksahtaminen kohdalleen.

"Stallonen vetämä juna lähti kulkemaan hyvin takasuoralla. Evartilla oli kolmatta kertaa vetopallot urallaan varustuksessa. Vedin ne korvat, sillä ei tänne häviämään olla tultu. Ensimmäisellä kerralla tuli hervoton laukka, mutta halusin ottaa riskin."

Evartti sai maalisuoralla siivet selkäänsä, eikä se jättänyt kavereille mahdollisuutta jossiteluille.

"Kiri kantoi hienosti perille saakka. Evartti nauttii helteestä. Helle hellii sen kroppaa ja silloin se pystyy antamaan itsestään kaiken ulos."

Antti Ojanperä fiilisteli voittajakehässä täydellä sydämellä.

"Uskomattomat olivat tunnelmat tallikaarteessa, olin lähdön aikana täysillä hengessä mukana", Ojanperä kuvaili tuntojaan.

Pihtiputaalla lauantain taisto oli ensimmäinen, joka tällä kaudella otettiin todella vakavasti.

"Mitään ihmeellistä ei muutettu, mutta aika lailla koko viikko Nordic Kingiin valmistauduttiin. Oltiin lenkillä vähän joka päivä. Tähän saakka Evartti on ollut pikkuisen vajaa, mutta Härmässä toivottiin, että se olisi tälle kaudelle ensimmäistä kertaa hyvä. Etukäteen lähtöpaikka tuntui, että miten tässä oikein käy. Tosi upeaa, että onnistuttiin."

Ojanperän puoliso ja Evartin hoitaja Jutta Ihalainen tunnelmoi suomalaisjuhlien keskellä koko tiimin voimin.

"Jos on hevonen uskomaton, niin omistajatiimi on myös jotain uskomatonta", Ihalainen iloitsi. "Tällaisten lähtöjen alla minuutit ovat pitkiä. Hyvää sijaa koko ajan mietin, kun kisa lähti menemään sujuvasti. Loppusuoralla sitten näytti, että kaikista se tulee ohi."

Odd Herakles kesti keulapaikalta 19,6-tuloksella kakkoseksi ja suomalaisten menestystä täydensi sen takana juossut Välkyn Tuisku kolmossijallaan. Alussa johtavan rinnalle kiertänyt Månlykke A.M. oli neljäs. Parvelan Retu paikkasi huimalla suorituksella laukkansa ja nousi vielä kuudenneksi.

Lue lisää keskiviikkona ilmestyvästä Hevosurheilusta