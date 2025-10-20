Evartti päättää taukonsa lauantaina Lahdessa – "Ihan asiallisen tuntuinen"

Kolminkertainen ravikuningas Evartti kilpailee tulevana lauantaina Lahdessa ajettavassa kylmäveristen kultadivisioonakarsinnassa. Edellisen kerran nyt 14-vuotias ori on nähty kilparadoilla juhannuksena Härmässä ajetussa Nordic Kingissä. Elokuun alussa ajetusta Oulun kuninkuuskilpailusta ori jäi pois.”Koko kesä hevosta on tässä kotona treenattu, joten kaipa sillä voi nyt ajaa kilpaakin. Ihan asiallisen tuntuinen se on, mutta lauantaina nähdään, että missä mennään”, valmentaja Antti Ojanperä sanoo.Kuluneen kauden aikana Evartti on kilpaillut vain kuudesti. Ojanperä kertoo, ettei hän ole hirveästi suunnitellut hevosen jatkoa Jokimaan lähtöä pidemmälle.”Kiva tietysti olisi ajaa nyt syksyllä vähän kilpaa, vaikka se ei olekaan Evartin suosikkiaikaa”, hän muotoilee.