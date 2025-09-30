Evert Knows hakee suurena suosikkina paluuta voittokantaan – "Odotan siltä hyvää suoritusta ja kärkipään sijoitusta"

Tiistai-iltana ravataan Lahden Jokimaalla. T5-kierroksen pankiksi on luotettu Juho Ihamuotilan valmentama Evert Knows. Se lähtee yhden poisjäännin myötä seiskaradan sijaan kuutosradalta.Lähtö on rajattu enintään 30 000 euroa tienanneille lämminverisille, joilla ei ole voittoa viiteen viime starttiin. Evert Knows on voittanut tällä kaudella kahdesti, mutta edellinen täysosuma on heinäkuulta. Tässä välissä hevonen on startannut juuri viisi kertaa.Vaikka 6-vuotias ruuna on luotettu yli 60-prosenttiseksi suosikiksi (tilanne tiistaina kello 15.55), antaa Ihamuotila pienen varoituksen: tallin hevoset ovat sairastelleen nyt joukolla, ja siksi osa on alisuorittanut viime starteissaan.”Evert Knowsilla pitäisi olla kaikki kunnossa, ainakin maanantaina kaikki oli normaalisti. Se on yksi harvoista, jossa ei ole ilmennyt mitään sairastelua”, Ihamuotila sanoo. ”Tämä nyt jylläävä tauti on siitä ikävä, että se ei välttämättä näy kuin vasta startissa. Tällä hetkellä on ikävä kilpailuttaa hevosia, kun tietynlainen epätietoisuus vallitsee. Toisaalta olisi hölmö olla kilpailuttamatta niitä, joilla oireita ei ole.”Mikäli hevonen on normaali oma itsensä, uskoo valmentajakin sen yltävän korkealle tiistai-iltana.”Kyllä minä odotan siltä hyvää suoritusta ja kärkipään sijoitusta.”Lahden starttiin Evert Knows lähtee melko normaalilla varustuksella.”Muutoksia ei tule viime kertaan nähden. Todennäköisesti tänään ajetaan vetolapuilla.”