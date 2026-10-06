Excusez Moin kauden isoin voitto tuli toukokuussa Porin Kultaloimesta.
Excusez Moin kauden isoin voitto tuli toukokuussa Porin Kultaloimesta.Kuva: Nelli Saari
Uutiset

Excusez Moi myytiin pohjoiseen

7-vuotiaalla ruunalla tähdätään erityisesti Pohjois-Ruotsin lähtöihin.
Julkaistu
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Jussi Korkia-aho
Excusez Moi
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