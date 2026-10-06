Excusez Moi myytiin pohjoiseen

Jarno Kauhasen treenistä Suomessa kaikki startit kilpaillut Excusez Moi suuntasi tiistaina kohti Torniossa sijaitsevaa Ari Aatsingin tallia. Samalla hevonen siirtyi Jussi Korkia-ahon ja Aatsingin omistukseen.”Minä koukkasin hevosen Hollolasta kyytiin ja Ari tulee Pihtiputaalle vastaan. Ari kertoi puhuneensa Excusez Moista lapinmiehille, jotka olivat todenneet, että nyt Ari ja Jussi sai ykköstykin”, Korkia-aho kertoo.Kaupat reilut 158 000 euroa ansainneesta ruunasta syntyivät nopeasti. 12,0-ennätyksen täydeltä matkalta juosseen Excusez Moin uran statistiikka on 52 ajetun startin jälkeen 11–11–8.”Lähdekorven Kari sanoi jo kesällä, että pidä Excusez Moita silmällä, jos Jarno olisi luopumassa siitä. Nyt hiljattain soitin Jarnolle ja hän sanoi miettineensä samasta asiasta soittoa minulle”, Korkia-aho hymähtää.Viime viikolla Hevosurheilu uutisoi Korkia-ahon myyneen pohjoisessa hyvin menestyneen N.P. Armaksen Yrjö Kettuselle ja Kimmo Taipaleelle. Samalla kaupat syntyivät Kettusen kanssa Korkia-ahon ja Aatsingin Pihlajan Iitasta, joka menee myös Taipaleen treeniin..Jussi Korkia-aho ja Yrjö Kettunen tuplasti hevoskaupoilla