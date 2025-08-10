Jarno Kauhanen iloitsi Marlon Bokon voittoa ja toteutti haaveensa – "Olen aina halunnut talliin hevosen, jonka isä on Face Time Bourbon"

Uuden hankinnan nimi on Doom Mood ja sillä on geenit kohdillaan. Orivarsan emä on hienon kilpauran tehnyt Velvet Girl, jonka ensimmäinen varsa Velvet Gold voitti vuosina 2023 ja 2024 Tammavaltikan.Varsan ovat kasvattaneet Free Will Oy ja Susanna Raevaara.“Velvet Girlin opin tuntemaan Risto Airaksisen ajoilta hyvin, ja myös emälinjan suku on kunnossa. Olen aina halunnut talliin hevosen, jonka isä on Face Time Bourbon. Nyt siitä haaveesta tuli totta. Face Time Bourbon on kiistatta Euroopan paras siitosori, sillä se on perinyt isänsä Ready Cashin kaikki hyvät puolet.”Marlon Bokon tuore Toto75-voitto oli tallin ensimmäinen tänä vuonna. Tosin starttejakin on muutamalla kilpahevosella vasta parikymmentä.“Kesä meni mollivoittoisesti”, Kauhanen myönsi. “Marlon Bokon esitys Kouvolassa antoi viitteitä paremmasta, ja jo silloin näytti, että kun kiriin kääntää, niin kyllä lähtee. Silloin jäi vielä vähän puuttumaan, mutta nyt hevonen oli oikein hyvä. Tuollainen suoritus oli tosi mukava nähdä, mitä nyt tallikurvista näin.”Kauhasella on kolme starttihevosta, jotka kaikki suorittivat viikolla lupaavasti.“Marlon Boko suoritti pitkään virkamiestasolla. Muutettiin treenisysteemit, tai oikeastaan palattiin vanhaan. Meillä oli jo viime kesänä muodissa ollut pehmythiekka, mutta ei se ollut meille toimiva. Tili jäi laihaksi ja sitä tajusi, että muutoksia tarvitaan.”Kauhanen ei missään nimessä tuomitse pehmeää treenipohjaa.“Ideana se on varmasti loistava, mutta tänä kesänä meillä ei ollut enää kasteluautoa käytössä, ja pehmytsuoraa oli vaikea saada juuri sopivaksi. Välillä vettä oli liikaa, välillä se oli liian kuiva. Sen kanssa kaikki pitää olla viimeisen päälle, että systeemistä saa hyödyn irti.”