Faktatietoa ja täsmennyksiä koskien kilpailukalenteria 2023

Miten tarjonta muuttuu vuodesta 2022 vuoteen 2023 on vaikea verrata, koska esimerkiksi Magic Monday -ravit lakkaavat ja kalenteriin tulee uusina korotetun profiilin arkiraveja, mutta tässä jonkinlaista vertailutietoa Hippoksen kilpailuosastolta vuosista 2022 ja 2023:

Vuonna 2022 alueella ravataan yhteensä 13 T75-päivää, yhdet keskiviikkoravit, 65:t arkiprofiiliravit, yhdeksät Magic Monday -ravit, kahdeksat sunnuntaiprofiiliravit ja kymmenet kakkosravit.

Vuonna 2023 kalenterissa alueella on yhdet divisioonafinaalit, 11 muuta T75-päivää, yhdet keskiviikkoravit, 6:t korotetun arkiprofiilin ravit, 63:t "tavalliset" arkiprofiiliravit ja yhteensä 18:t sunnuntai- ja kakkosravit.

T75-ravien määrä pienenee siis yhdellä, mutta toisaalta yhdestä päivästä tulee parempipalkintoinen finaalipäivä. Arkiprofiilipäivien kokonaismäärä laskee 74:stä 69:ään, jos mukaan lasketaan vuonna 2022 Magic Monday -ravit ja vuonna 2023 uudet korotetun profiilin arkiravit.

Yhteensä ravipäivien määrä vähenee kuudella. Lisäksi sunnuntai- ja kakkosravien profiili (lue: palkintotaso) laskee, kuten kaikilla muillakin radoilla.

”Korotetun profiilin arkiraveja on kaikilla maakuntaradoilla Vermoa lukuun ottamatta vähintään yksi, viidellä painotusradalla kullakin kuusi. Tammi-helmikuussa sekä marras-joulukuussa päivä on joka viikko maanantai, mutta muina ajankohtina se voi olla muukin arkipäivä. Mutta siis kerran viikossa tällainen päivä on jossakin päin Suomea. Ensi vuodelta ei ole vielä eroteltu, kuinka monta sunnuntaita ja ns. kakkosravipäivää milläkin radalla on. Niistä on tiedossa vain yhteismäärä”, Hippoksen kilpailuosastolta tiedotetaan.

Rahaan perustuvia vertailuja ei pysty vielä tekemään, koska maa- ja metsätalousministeriö ei ole antanut vielä tarkkoja summia ensi vuoden tukien osalta eikä päiväkohtaisia palkintosummiakaan ole siksi tiedossa. Oletus kuitenkin on, että palkintotaso on tämän kuluvan vuoden kaltainen.

”Paljon on ollut keskustelua siitä, että kaikkien päivien palkintotason ei pitäisi olla tasaista pötköä vaan kilpailijan tulisi pystyä valitsemaan omien tavoitteidensa mukainen kilpailupäivä (urheilullinen taso/palkintotaso). Nyt kilpailutoiminnassa on tarjolla tätä profilointia ihan ympäri valtakunnan, palkintopoolin vaihdellessa n. 200 000 euron ja 13 000 euroa. Minusta rahaa on aika hyvin tarjolla myös tavoitteelliseen raviurheiluun”, Hippoksen raviurheilujohtaja Tomi Himanka näkee.