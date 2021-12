Farzad Boko tykitti Arctic Heat Kingin ykköseksi - myös Arctic Ice King Ala-Rantalan talliin

Rovaniemen Toto75-kierroksen käynnisti lämminveristen päivän ykköslähtönä ravattu Arctic Heat King, joka päättyi Antti Ala-Rantalan tallin juhliin Farzad Bokon kiriessä ykköseksi 3. ulkoa. Kärjessä pidettiin alusta alkaen tempo reippaana ja ensimmäinen kierros mentiinkin Grainfield Aidenin toimesta olosuhteet huomioon ottaen todella reippaasti aikaan 13,5. Viimeisellä takasuoralla kiriinsä lähtenyt Farzad Boko tuli vahvasti maaliin saakka rutistaen 16-vauhtisessa lopetuksessa ykköseksi. Grainfield Aiden oli maalissa toinen ja sisäradalta nappireissun saanut Shotproof kolmas.

Farzad Bokon voittotulokseksi kirjattiin 14,6ake.

"Aavistelin jo etukäteen, että tämä voisi olla meidän lähtö. Päästiin viimeisessä kurvissa Hannun (Korpi) rinnalle, ja 150 metriä ennen maalia tiesin, että ohi mennään. Välillä tällä on ravi sakannut lopussa, mutta tänään se pysyi hyvin kasassa", Antti Ala-Rantala kertoi radan voittajahaastattelussa.

Farzad Bokon omistaa Dauntless Team Kauhavalta, jonka kimpanvetäjänä toimii Antti Ala-Rantalan puoliso Tiina Ala-Rantala.

"Voittoa lähdettiin Rovaniemeltä hakemaan, kun hevonen on viimeisissäänkin ollut niin hyvä. Kovasta pakkasestakaan ei ollut haittaa tälle", puhelimitse kotimatkalta tavoitettu Tiina Ala-Rantala kertoo.

"Farzad Bokossa on mukana toistakymmentä eri omistajaa. Dauntless Team on melko kirjava porukka, kun omistajat tulevat hyvin laajalta alueelta", hän jatkaa.

9-vuotiaalla Farzad Bokolla on uran aikana riittänyt myös vastoinkäymisiä loukkaantumisten muodossa.

"Paljon ollaan kiitelty omistajia, että heidän usko on riittänyt hevoseen vaikka ongelmia on ollut. Kimmo Elfving on sanonut lääketieteelliseksi ihmeeksi, että tämä hevonen pystyy vielä kilpailemaan tällä tasolla noilla etupolvilla."

Ala-Rantaloiden päivän täydensi Nylandin ykkössija kylmäveristen päivän kovimmassa mittelössä Arctic Ice Kingissä. Voitto irtosi johtavan rinnalta vahvan esityksen pääteeksi.

"Se oli tosi positiivinen yllätys, kun hokkikenkä ei sille oikein viime talvena tuntunut sopivan, mutta nyt niistä ei ollut mitään haittaa. Laukkapeikko tämän kanssa kummittelee hieman takaraivossa", Tiina Ala-Rantala sanoo.

Ala-Rantalat lähti kohti Mäntyvaaraa jo eilen iltapäivällä.

"Päästyäni iltapäivällä pois omasta ansiotyöstäni, lähdettiin ajamaan kohti Oulua, josta aamulla ajelimme Rovaniemelle. Nyt ajetaan yötä myöten kotia. Ensi viikolla saamme hetken huokaista kun suuntaamme Puerto Ricoon viikoksi lomamatkalle."