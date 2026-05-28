Fine Mannersin viimeistelyt sujuneet hyvin – "Kaikki ovat kovia vastustajia, tämä on Elitloppet"

Mattias Djusen valmentama ja Einari Vidgrén Oy:n omistama Fine Manners tuo sinivalkoiset värit Elitloppetin lippurivistöön. Magnus A Djusen ajama Chocolatierin 6-vuotias poika sai toiseen karsintaan mainion lähtöradan neljä. Sisäradalta starttaava Finlandian kolmonen Gio Cash, kakkosradalta kiihdyttävä Allegiant ja seiskaradan ranskalainen Inexess Bleu ovat ennakkokertoimien valossa lähdön suosikit.Fine Manners on kilpaillut todella voitokkaasti. Se on startannut 20 kertaa ja voittanut 16 lähtöä. Sen voittosumma 1,4 miljoonaa kruunua on Elitloppet-osallistujien pienin, toistaiseksi.Rommen voittojuoksussa huhtikuun alussa Fine Manners paineli tuloksen 09,7a/1640. Sen jälkeen alkoivat keskustelut Elitloppet-paikasta."Fine Mannersilla oli limaa kurkussa viime startissa, mutta se lääkittiin ja kaikki on mennyt sen jälkeen hyvin, niin treeneissä kuin muutenkin. Se sai viime viikon torstaina kovemman treeniin pitkistä kärryistä ja lopetti tosi lujaa. Tällä viikolla se on saanut kaksi kevyempää harjoitusta, ja kaikki on kunnossa sunnuntaina varten", Mattias Djuse kertoi torstaina iltapäivällä."Joudumme yöpymään Solvallan valvontatallissa, mutta sen ei pitäisi olla mikään ongelma. Fine Manners on cooli kaveri ja viihtyy hyvin joka paikassa.""Saimme hyvän lähtöradan, mutta taktiikasta en ole puhunut Magnuksen kanssa. Hän saa päättää siitä sen jälkeen, miltä hevonen tuntuu. Lähdössä olevista hevosista en halua nostaa ketään yli muiden. Kaikki ovat kovia vastustajia, täytyy muistaa, tämä on Elitloppet-karsinta.""Lopullista balanssia emme ole vielä päättäneet, mutta todennäköisesti ainakin kevennämme sitä. Ilman kenkiä emme aja ainakaan karsinnassa. Jos kaikki sujuu hyvin, niin pystymme taistelemaan finaalipaikasta.""Ajamme ensin Elitloppetin sunnuntaina, ja sitten mietimme vasta tosissaan tulevan kesän tapahtumia. Heinäkuun St Michel on yksi, joka voisi olla mahdollinen.Juha Vidgrén pitää Fine Mannersia yhtenä parhaimmista mailereista – ”Siltä löytyy nopeutta ja kaarrejuoksu on niin hyvä”