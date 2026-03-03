Finlandia-Ajon ensimmäinen kutsu Combat Fighterille – "Tuntuu, että Ranskan kovat lähdöt ovat tuoneet siihen jotain lisää"
Antti Ojanperän valmentama nyt 7-vuotias Combat Fighter kisasi talven aikana Pariisin Talvimeetingissä sijoittuen viimeisimmässä Vincennesin kilpailussaan toiseksi ajalla 10,7ake.
”Otimme kutsun todella mielellämme jo tässä kohtaa vastaan. Hevonen on ollut Ranskassa ajetuissa starteissa tosi hyvä ja suorittanut pitkiäkin matkoja erinomaisesti. Tuntuu, että Ranskan kovat lähdöt ovat tuoneet siihen jotain lisää”, Ojanperä kommentoi Hevosurheilulle.
Viime vuonna Combat Fighter oli Finlandia-Ajossa paras suomalainen sijoittuen keulasta neljänneksi. Hevosen ennätys on maililta 09,5a viime kesän St Michelistä.
”Tuolloin hevoselle tehtiin vielä kevätpuolella pieni jalkaoperaatio, joten valmistautumisesta tulee tänä vuonna parempi. Katsotaan kuinka hevonen ottaa pitkän kuljetusmatkan palatessaan keskiviikkona kotiin Ranskasta, ja tehdään myöhemmin päätöksiä Finlandia-Ajoa edeltävistä starteista”, Ojanperä sanoo.
Team Komppiksen omistamaa Combat Fighteria hoitaa Miia Pulkkanen.
Lähde: Vermon tiedote