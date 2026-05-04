Finlandia-Ajon lähtöradat arvottu – Need'em ja Massimo Hoist suomalaisjoukkueen onnekkaimmat
Kotimaan suuripalkintoisin lähtö Finlandia-Ajo ajetaan sunnuntaina 10. toukokuuta Vermossa. Voittaja palkitaan 100 000 euron ykköspalkinnolla ja Elitloppet-kutsulla. 1620 metrin matkalla ravattavaan kilpailuun osallistuu 10 hevosta, joista neljä on kotimaasta ja kuusi ulkomailta.
Finlandia-Ajon lähtöradat arvottiin maanantaina puoliltapäivin suorassa lähetyksessä Vermon YouTube-kanavalla.
Suomalaisista rata-arvonnan lopputulos oli positiivinen Miika Tenhusen valmentamalle Need'emille ja Jukka Hakkaraisen Massimo Hoistille näiden saatua radat kaksi ja kolme. Hanna Lepistöltä Suomen-uran avausstarttiin hurmannut Diamond Truppo arvottiin radalle kuusi.
Antti Ojanperän treenaama starttiraketti Combat Fighter oli kotimaan edustajista epäonnekkain tämän saatua paikan takarivistä radalta kymmenen.
Kisan kovimpiin etukäteissuosikkeihin lukeutuva Diva Ek kiihdyttää valmentajansa Alessandro Gocciadoron ohjastamana matkaan radalta seitsemän. Viimeisenä kutsun Finlandia-Ajoon saanut Gio Cash starttaa Daniel Wäjerstenin ohjastamana matkaan takarivistä ysiradalta.
Katja Melkon valmentama High On Pepper sai lähtöradan yksi.
Finlandia-Ajo 2026
1 High On Pepper / Jorma Kontio
2 Need’em / Iikka Nurmonen
3 Massimo Hoist / Hannu Torvinen
4 Mellby Knekt / Magnus A Djuse
5 Keep Asking / Örjan Kihlström
6 Diamond Truppo / Tommi Kylliäinen
7 Diva Ek / Alessandro Gocciadoro
8 Betting Pacer / Björn Goop
9 Gio Cash / Daniel Wäjersten
10 Combat Fighter / Santtu Raitala