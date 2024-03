Finlandia-ajon viimevuotinen voittaja saapuu puolustamaan voittoaan

Frode Hamren valmentama norjalaisori Stoletheshow voitti Finlandia-ajon viime vuonna ja sijoittui vuonna 2022 toiseksi. Nyt se on aloittanut kautensa neljällä voitolla ja saapuu puolustamaan Finlandia-voittoaan huippuiskussa. Vermon lähtö kiinnostaa taustavoimia jopa enemmän kuin Elitloppet!

”Elitloppet kahden hiitin kisana on sen verran kova suoritus, että emme ole ihan varmoja siitä suunnitelmasta vielä, vaikka paikka sinne Finlandiasta tai muuten avautuisi. Kuitenkin Vermo on oikein sopiva meille, kuten tuloksistakin näkyy, joten sinne kyllä tullaan taas. Magnus Djusen kanssa on puhuttu, että hän voisi ohjastaa Stoletheshow’ta”, Hamren tallilta kommentoidaan Finlandia-päiväkirjassa Vermon verkkosivuilla.

”Hevonen vaikuttaa jopa viime kautta paremmalta. Oriin terveys on nyt niin hyvä kuin se on ikinä ollut. Minulla on haaveissa, että myös toinen omistamani hevonen, Tomas Malmqvistin tallin Bordeaux S, joka on pärjännyt Ranskassa talvella hyvin, voisi juosta Vermossa Finlandia-päivänä På väg till Harper Hanovers -stayerlähdössä”, omistaja Süleyman Yüksel pohtii.

Ensimmäisen kutsun Finlandia-ajoon sai Daniel Redénin valmentama Hail Mary.

Lähde: Vermo Areenan tiedote