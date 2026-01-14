Finlandia-Ajo Ruotsin V85-kalenterissa hämmentää – näin osapuolet kommentoivat

Viime kevään jälkeen Ruotsista ei ole pelattu Suomeen Oulun Kuninkuusraveja lukuun ottamatta. Hevosurheilu tiedusteli Vermolta, Veikkaukselta ja ATG:ltä, miten V85-peli Vermon kohteisiin ja päivän muut pelit on 10.5. tarkoitus toteuttaa.”Finlandia-sunnuntai näkyy tosiaan ATG:llä kalenterissa Vermo V85. Peliasiat ovat Veikkauksen ja ATG:n välisiä, joten kysymys pitää esittää sinne suuntaan. Tällä hetkellä Ruotsi ei saa tietääksemme järjestää pelejä Suomeen”, Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen vastaa.”Finlandia-sunnuntaille on alustavasti ehdotettu paria STL-karsintalähtöä, ja ainakin Vermon ja Solvallan tahtotila on järjestää Suomessa karsimismahdollisuus Elitloppet-lauantain finaaleihin. Asia varmistuu myöhemmin. Yhteistyömme jatkuu tiiviinä Solvallan henkilövaihdoksista huolimatta.”Veikkauksesta kysymykseen vastataan vähän kiertäen.”Näkemyksemme mukaan Toto75 sopii erinomaisesti Finlandia-päivän pääpeliksi. Se on suomalaisille pelaajille tuttu ja vahva peli, joka palvelee sekä urheilullista huipputapahtumaa että suurta yleisöä”, yhtiön head of Toto and racing Juha Ahjolinna aloittaa.”Veikkaus järjestää omat pelit, joihin toivotamme tervetulleeksi ulkomaisten peliyhtiöt pelaamaan Veikkauksen pooliin. Lainsäädännöllisistä syistä johtuen Veikkaus ei voi osallistua ulkomaisen peliyhtiön pooleihin, jotka järjestetään Suomessa järjestettävistä kohteista”, Ahjolinna päättää.Kysymysmerkkejä ilmaan jättää myös ATG:n vastaus.”Käymme Veikkauksen kanssa jatkuvaa vuoropuhelua yhteistyöstämme. Kun tämä vuoropuhelu on virallisesti päättynyt, annamme lisätietoja”, viestintäjohtaja Patrik Brissman vastaa.