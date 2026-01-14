Finlandia-Ajo palkinnot
Finlandia-Ajo juostaan sunnuntaina 10. toukokuuta 2026.Kuvituskuva: Anu Leppänen
Uutiset

Finlandia-Ajo Ruotsin V85-kalenterissa hämmentää – näin osapuolet kommentoivat

Vermon Finlandia-ravit 10.5.2026 on merkitty ATG:n ravikalenteriin V85-päiväksi.
Julkaistu
Loading content, please wait...
vermo
Finlandia-ajo
ATG
ravikalenteri

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi