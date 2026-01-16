Finlandia-viikonloppuna ajetaan STL-karsintoja – kahdelle kotimaan divisioonafinaalille uusi ajankohta

Vermon kansainvälinen ravitapahtuma Finlandia-Ajo järjestetään 9.–10. toukokuuta. Lauantaina 9.5. ohjelmassa ovat kovatasoiset TammaDerby- ja Suomen divisioonafinaalit. Sunnuntai 10.5. huipentuu kansainväliseen Finlandia-Ajoon.

Finlandia-Ajo on tänä keväänä ainut pohjoismainen ravilähtö, jonka voittaja kutsutaan suoraan Euroopan suurimpaan sprintterikilpailuun Elitloppetiin, Vermo Areenan perjantaina julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.

Finlandia-päivänä Vermossa juostaan myös lämminveristen Kohti Harper Hanoveria -lähtö ja kylmäveristen Erkon Pokaali, joiden voittajat pääsevät Solvallan vastaaviin suurlähtöihin. Ravien ohjelmaan on lisäksi tulossa kolme Ruotsin ravien pääsarjan (Svenska Travligan) STL-divisioonakarsintaa. Näistä kärkihevoset ovat perinteisesti saaneet paikat Elitloppet-lauantain lähtöihin.

STL-karsintoja ajetaan sunnuntaina kolme: tamma-, pronssi- ja Klass I -divisioona. STL Bronsdivisionen ja Klass I ovat voittosummarajoiltaan lähellä Suomen pronssi- ja haastajadivisioonaa.

Päällekkäisyyden välttämiseksi kyseisten kahden divisioonan finaalit siirtyvät lauantailta 9.5. ajettavaksi Vermon keskiviikkoraveissa 20.5. Näin Elitloppet-viikonlopulle tähtäävät pääsevät käyttämään mahdollisesti saavuttamansa Suomen finaalipaikan.

Tammadivisioona koskee Espoon Palkintoa, joka on samalla avoimen luokan tammojen Diamantstoetin karsinta. Sillä ei ole vaikutusta Suomen finaalikierrokseen.

”Hippoksen kilpailuvaliokunta oli keskustellut toimintamallista jo viime syksynä, jos STL-karsinnat toteutuisivat Vermossa”, kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen kertoo radan tiedotteessa. ”Suomen finaalikierros sopii huippuviikonloppuun erinomaisesti. Kahden finaalin siirrolla haluamme välttää tilanteen, jossa kevään menestyjien pitäisi valita suuripalkintoisten lähtöjen väliltä.”

”Näin hevosenomistajilla ja valmentajilla säilyy mahdollisuus kilpailla tärkeistä finaalien palkinnoista ja halutessaan yrittää myös STL-finaaleihin”, Korhonen jatkaa.

Ruotsin keskusjärjestö Svensk Travsport ehdotti alustavasti STL-karsintojen sijoittamista Finlandia-ravien yhteyteen. Ne ovat aiempina vuosina tuoneet ruotsalaishevosia kilpailemaan Vermoon. Suomessa ajettavat STL-karsinnat ovat avanneet monelle kotimaiselle hevoselle oven kansainväliseen kilpailuvaihtoon.

”Kansainvälisyys ja kilpailuyhteistyön tärkeys ovat syyt tehdylle kahden finaalin siirrolle. Yhteistyö Ruotsin kanssa tulee lähivuosina varmasti lisääntymään entisestään.”

Mikäli STL-lähdöt eivät toteutuisi, pysyvät sarjamääritykset ennallaan ja lähdöt ajetaan suuripalkintoisina rahasarjoina. Finlandia-viikonlopun kilpailusarjat julkaistaan kokonaisuudessaan helmikuun lopussa.

Pääset lukemaan Vermo Areenan tiedotteen tästä linkistä.