Finlandia-viikonlopun lähtölistat julkaistu – V.G. Voitto ykkösradalta Erkon Pokaaliin

Viikonloppuna Vermossa on tarjolla huippuraviurheilua kahden päivän ajan. Lauantaina maan pääradalla ravataan divisioonafinaalit ja Tammaderbyn finaali.Jo ennen lauantain Toto75-kohteita nähdään Holcombe Zetin debyytti Antti Ojanperän käsistä. Se starttaa ykkösradalta lämminveristen avoimeen lyhyen matkan kisaan.Ojanperän talli on muutenkin vahvasti edustettuna viikonloppuna. Lauantaina hänen valmennettavistaan kilpailee vahvaa virettä osoittanut Tilun Touko, lauantaina loistavan suorituksen tehnyt Vänrikki ja hopedivisioonafinaalissa starttaavat Fat Rabbit sekä Goodwin Zet.Pekka Korvella on lauantain viimeisenä lähtönä ajettavassa Tammaderbyn finaalissa kolme hevosta. Näistä ainoa karsintavoittaja on Ginza, joka starttaa karsinnan tavoin ykkösradalta. Mint Match kiihdyttää radalta neljä ja Miss Cash radalta kymmenen.Sunnuntai tarjoilee kansainvälistä raviurheilua. Päälähdön lisäksi useassa muussakin lähdössä nähdään hevosia Ruotsista ja Italiasta.Erkon Pokaalissa nähdään uusintamatsi ravikuningas V.G. Voiton ja Pron välillä. Ensin mainittu vakuutti kauden avausstartissaan ja kiihdyttää sunnuntaina ykkösradalta. Pro puolestaan starttaa kasiradalta. Ojanperän tallista Erkon Pokaalissa kilpailee myös nelosradalta avaava Stallone.Glenn Kosmos Memorialissa 4-vuotiaat lämminveriset ottavat mittaa toisistaan. Väriä lähtöön tuovat ruotsalainen Mellby Narrow, italialainen Gimbo Grif ja jo 256 464 euroa tienannut Chat Room. Suomalaisista Magnitude oli rata-arvonnan onnekkain, kun se arvottiin kakkoskaistalle. Kriterium-voittaja Anciolla oli surkea onni, kun se sai kasiradan.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.Sunnuntain lähtölistat puolestaan löytyvät tämän linkin takaa..Finlandia-Ajon lähtöradat arvottu – Need'em ja Massimo Hoist suomalaisjoukkueen onnekkaimmat