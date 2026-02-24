Finlandia-viikonlopun sarjat julkaistu – kotimaan divisiooonafinaalit värittävät lauantaita

Finlandia-Ajo on tänä vuonna ainoa ravilähtö, josta saa suoran paikan toukokuun lopussa Solvallan raviradalla Tukholmassa ravattavaan Elitloppetiin."Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Solvallan kanssa", Vermon kilpailupäällikkö Jarkko Korhonen iloitsee radan julkaisemassa tiedotteessa. "Tämä yhteistyö on syventynyt vuosi vuodelta, ja on hienoa, että Vermon huippupäivä nähdään länsinaapurissa tärkeänä näytönpaikkana Elitloppetiin. Eikä vain päälähdön, vaan myös Ruotsin divisioonakarsintojen osalta."Finlandia-Ajon hevoshankinnan osalta on edessä talven taitekohta, kun Talvimeeting on päättymässä ja tauolta palaavat ykkössarjalaiset aloittelevat kisakauttaan."Mielenkiintoisia aikoja eletään, kun seurataan kotimaisten ja ulkomaisten huippujen esityksiä ja kauden aloituksia. Ensimmäinen Finlandia-kutsu julkaistaan todennäköisesti lähiaikoina."Finlandia-viikonlopun rakenne on hieman erilainen kuin aiemmin. Lauantaina ohjelmassa on edelleen perinteinen Tammaderby 20 000 euron ykköspalkinnolla. Uutuutena päivän ohjelmaa värittää seitsemän Suomen divisioonafinaalia, joiden voittajat palkitaan 10 000 eurolla. Lämminveritammojen avoin Espoon palkinto on siirtynyt sunnuntaille ja vahvistaa näin entisestään kansainvälistä pääpäivää.Myös kylmäveritammojen avoin lähtö ajetaan Finlandia-sunnuntaina. Näin kaikki kovimmat avoimet sarjat juostaan sunnuntaina. Espoon Palkinto on samalla Ruotsin STL:n eli Svenska Travliganin Diamantstoetin karsinta. Kolmesta STL-karsinnasta sekä Kohti Harperia-, Erkon Pokaali- ja ponilähdöistä voittajat kuittaavat paikan Elitloppet-viikonlopun vastaaviin lähtöihin."Tällä sarjakokonaisuudella on edellytykset upeaan urheiluviikonloppuun", Jarkko Korhonen ennakoi. "Kansainvälisellä yhteistyöllä on jatkossa yhä enemmän merkitystä, ja Vermo pyrkii omalta osaltaan edistämään tätä."Finlandia-viikonloppu järjestetään Vermossa 9.-10.5. Viikonlopun kilpailusarjat on julkaistu kokonaisuudessaan Heppa-järjestelmässä.