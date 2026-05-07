Finlandia-viikonlopun yleisömäärän odotetaan kasvavan – "Menemme ravit edellä"
Tulevana viikonloppuna Vermossa nähdään huippuraviurheilua. Isoin kuhina keskittyy tietysti päälähtöön, joka ajetaan sunnuntaina, mutta myös muut lähdöt ovat erityisen tasokkaita. Lauantaina ajetaan divisioonafinaalit ja Tammaderby, joten pääosassa ovat suomalaisomistuksessa kilpailevat hevoset. Lisäksi lauantaina nähdään Urheilijat & Finlandia-legendat -haasteajo, jossa urheilun ja viihteen saralta tutut henkilöt kohtaavat Finlandia-Ajossa menestyneet ammattilaiset.
Sunnuntaina radalla nähdään runsaasti kansainvälistä väriä myös päälähdön ulkopuolella.
”Se on tärkeää. Finlandia-viikonloppu on kaiken kaikkiaan kansainvälinen viikonloppu, ei vain yksi lähtö”, Vermon toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi sanoo. ”Päälähdön taso on aivan loistava. Lähtörata-arvontakin meni nappiin ja on hienoa, että suomalaiset saavat jo arvonnan perusteella mahdollisuuden.”
Viime vuonna Finlandia-viikonloppuna Vermossa vieraili yhteensä 3137 ihmistä. Tänä vuonna Koskenniemi odottaa suurempaa yleisömäärää.
”Lähden siitä, että viikonlopun yleisömäärä ylittyy kirkkaasti viime vuodesta. Äitienpäivä on tavallaan haaste, mutta lipunmyynnin kannalta se ei vaikuta olevan ongelma. Nyt meillä on myöhäisempi ajankohta kuin aiemmin. Olen tyytyväinen tähän sijoitteluun jo sääolosuhteiden takia.”
Huippuravien lisäksi Vermossa ei järjestetä oheisohjelmaa.
”Lähden siitä, että oheistapahtuman pitäisi olla riittävän suuri. Puolivillaiseen en usko yhtään, siitä tulee vain kustannuksia mutta ei lisätuottoa. Menemme ravit edellä.”