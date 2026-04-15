Forssan kauden avausravit saivat hymyn uuden puheenjohtajan huulille – ”Ei voisi tyytyväisempi olla”

Pilvenmäen rataa pyörittävän Forssan Seudun Hippos ry:n hallitus järjestäytyi tammikuussa. Puheenjohtajaksi valittiin Salla Pirhonen, 38, jolla on pitkä hevostausta ja kokemusta niin ratsu- kuin ravipuolelta.”Kuvailen itseäni hevosihmiseksi, en ratsu- tai ravi-ihmiseksi”, Pirhonen painottaa.Tälläkin hetkellä hevoset kuuluvat hänen työnkuvaansa ainakin osittain. Agrologiksi kouluttautunut Pirhonen työskentelee ammatillisena opettajana.”Koulutan eläintenhoitajia. Minulla on eläinlajikohtaisena hevonen ja toisena kissa. Olen siis hevosten kanssa edelleen tekemisissä. Käyn edelleen välillä tekemässä ihan tallitöitäkin hevosopistolla, joten talikon varteen pääsee edelleen. Olen koko ajan seurannut raveja.”Pirhonen on ollut myös kunta- ja aluevaaleissa keskustan ehdokkaana. Hän sanoo puheenjohtajan pestin tulleen eteen pyytämättä ja yllättäen.”Vilkmanin J-P soitti minulle, kun tiesi, että minulla on vaikuttamishalua. Hän kyseli, että riittäisikö aika millään lähteä hallitustoimintaan. Olen huono sanomaan ei, kun nätisti pyydetään, joten lupasin lähteä. Kun illalla oli tiedossa järjestäytymiskokous, niin soitettiin, että suostuisinko puheenjohtajaksi. Edelleenkään en osaa sanoa ei, kun nätisti pyydetään, niin ykskaks yllättäen päädyin pestiin.”Puheenjohtajan pestiin Pirhonen hyppäsi haastavaan aikaan. Ratojen taloustilanne on tiukka, ja koko suomalaisen raviurheilun yllä leijuu suuria kysymyksiä.”Totta kai vähän jännittää, että mitä tämä tuo tullessaan, kun en ole aikaisemmin ollut hallituksessa. Meillä on kuitenkin hyvä porukka ja ihmisiä, jotka ovat olleet mukana pidempään. Luotan, että saamme asiat toimimaan. Paljon on sisäistettävää, enkä voi sanoa vielä sisäistäneeni paljon, mutta pikkuhiljaa yritän ottaa asioita enemmän haltuun. Ei kaduta, että tähän tuli lähdettyä, vaikka pesti on iso.”Lajia seuranneena Pirhonen tiesi jo ennen ryhtymistään puheenjohtajaksi, että edessä on vaikeat ajat. Forssan tilanteen osalta hän kritisoi etenkin sitä, että Pilvenmäen ravipäivät ovat vähentyneet. Tälle vuodelle Pilvenmäeltä lähti kolme ravipäivää. Viime vuonna päiviä oli 15, tänä vuonna 12.”Meillä on hyvät täyttöasteet ja alueella paljon hevosia. Sijaintikin on hyvä. Haluaisin, että muutkin näkisivät Forssan hienouden. Kun Vermon ja Teivon tilanne on mikä on, emme näe, miksi emme voisi olla hyvä vaihtoehto valmentajille", Pirhonen viittaa Teivon ratatallien poistumiseen ja Vermon epävarmaan tulevaisuuteen."Toki ymmärrämme senkin, että tilanne on haastava ja harva ryhtyy tallia rakentamaan, mutta jos on halua, olemme keskustelleet kaupunginkin kanssa, että jos löytyisi tonttitilaa. Yritämme saada kaupungille viestiä, että ei ole pelkästään valmentaja, joka tulee, vaan sieltä tulee myös työntekijöitä ja elinvoimaa Forssaan.”Sunnuntaina Forssan kauden avausraveissa ravattiin peräti 12 lähtöä. Runsas hevosmäärä ja onnistunut ravipäivä tekivät Pirhosen iloiseksi.”Tuntui, että meidän kautemme avausta oli odotettu. Kävi niin hyvä tuuri, että sääkin suosi meitä. Ihmiset olivat iloisia, hevoset hienoja ja rata hyvässä kunnossa. Hieno avaus. Ei voisi tyytyväisempi olla”, Pirhonen päättää.