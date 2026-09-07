Monster Journey avasi kilpauransa 14. heinäkuuta Teivossa selkeällä voitolla.
Monster Journey avasi kilpauransa 14. heinäkuuta Teivossa selkeällä voitolla.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Forssan Ravilauantain lähtölistat valmistuivat – Monster Journey suosikkina Pilvenmäen Ponnahduslautaan

Pilvenmäen Ponnahduslauta ja Tammavaltikka värittävät lauantain raveja.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tammavaltikka
pilvenmäen ravit
Pilvenmäen Ponnahduslauta
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi