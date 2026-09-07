Forssan Ravilauantain lähtölistat valmistuivat – Monster Journey suosikkina Pilvenmäen Ponnahduslautaan

Viime viikon tapaan tälläkin viikolla kotimaassa ravataan kolme Toto75-kierrosta, sillä keskiviikon ja lauantain lisäksi myös perjantaina pääpeli on Toto75. Viikon ykkösravit kilpaillaan lauantaina Forssan Pilvenmäellä. Samalla radalla ravataan jo perjantaina.Lauantain päälähtö on Toto75-kierroksen päättävä Tammavaltikka, jonka ensimmäinen osamatka ajetaan jo perjantaina.Lauantain ohjelmassa on myös kymppitonnin ykköspalkinnolla ajettava Pilvenmäen Ponnahduslauta -finaali. Mukana on 16 karsintojen kautta loppukilpailuun tiensä selvittänyttä hevosta. Suosikki on 2140 metrin tasoitusajoon paalun kolmosradalta starttaava Monster Journey. Marko Korven valmennettava on kilpaillut urallaan vasta kolme kertaa, mutta oli hyvin lähellä selvitä Derby-finaaliin uransa toisessa startissa. Pilvenmäen Ponnahduslaudassa se voitti oman karsintalähtönsä.Toto75-peli käynnistyy poikkeuksellisesti jo lauantain neljännestä lähdöstä, joka on Allan Korven Muistoajo ja suomenhevosten avoin 2140 metrin kisa. Siinä viimeistä kilpailukauttaan juokseva ja takariviin arvottu Morison kohtaa muun muassa Wertin ja tasonsa avoimessa lähdössä mittauttavan Häijymiehen.Lauantain kahdeksantena lähtönä ajetaan suomenhevosten pronssidivisioonakarsinta. Ykkösradalta lähtee Teemu Okkolinin valmentama Vilkkeen Villi, joka on 11 täysosumallaan vuoden toistaiseksi voitokkain hevonen kotimaassa.Lämminveristen pronssidivisioonakarsinnassa nähdään viime vuoden Derby-kolmonen Where’s The Party, joka palaa puolentoista kuukauden paussilta. Se sai huippupaikan kakkosradan muodossa. Niko Huuskolan valmennettava saa vastaansa muun muassa Grand Circuitin, Our Brodden ja Stoneisle Vertigon.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä..Pilvenmäen Ponnahduslauta -finaali1. Tantalizer/Hannu Torvinen2. Zeussin/Elina Leinonen3. Monster Journey/Tommi Kylliäinen4. Machinegun/Tuomas Rantanen5. Radioactive/Kenneth Danielsen6. Casino Vegas/Tuukka Varis7. On Track Grace/Anssi Nurminen8. Twinstone Casino/Antti Huhtala + 20m.9. Heman/Timo Korvenheimo10. V.G. Over Speed/Ilkka Korpi11. Midas Match/Santtu Raitala12. Hila’s Rocket Lady/Emma Väre13. Mitch Match/Olli Koivunen14. Dynamo Garden/Jukka Torvinen15. Super Ale/Iikka Nurmonen16. Mad About Alley/Ari Moilanen.Tammavaltikan lähtöradat selvillä – osallistujalistaan yksi viime hetken muutos