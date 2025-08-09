Ninja Zon Tammavaltikan 2025 toisen osamatkan voittaja
Ninja Zonin voitto päätöskohteessa pudotti yhtä lukuun ottamatta kaikki Toto75-systeemit.Kuva: Anu Leppänen
Forssan Toto75-pelissä vain yksi täysosuma – moni tuli silti iloiseksi

Ainoalla täysosumalla voitti 207 308 euroa.
Forssan Toto75-kierroksen päälähtöihin saatiin mojovat yllätykset, kun Pilvenmäen Ponnahduslaudan finaalin voitti 1,16-prosenttisesti rastattu Bright Diamond ja Tammavaltikan päätösmatkan 3,16-prosenttinen Ninja Zon.

Ainoalla täysosumalla voitti 82 923,45 euroa, mutta koska peli oli pelattu vain ylimpään voittoluokkaan, voiton sai 2,5-kertaisena. Näin voitoksi tuli 207 308 euroa.

Suurvoitto osui hajoituspeliin, joka oli jaettu 25 osuuteen. Pelin oli laatinut vantaalainen nettipelaaja, joka piti kaksi osuutta itsellään. Muut osuudet oli myyty eri puolille Suomea, sillä osuudet olivat julkisessa myynnissä.

Ninja Zon Tammavaltikan 2025 toisen osamatkan voittaja
Ninja Zon yllätti Tammavaltikan toisessa osalähdössä, kokonaiskisan vei EL Indeed

