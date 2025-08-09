Uutiset
Forssan Toto75-pelissä vain yksi täysosuma – moni tuli silti iloiseksi
Ainoalla täysosumalla voitti 207 308 euroa.
Forssan Toto75-kierroksen päälähtöihin saatiin mojovat yllätykset, kun Pilvenmäen Ponnahduslaudan finaalin voitti 1,16-prosenttisesti rastattu Bright Diamond ja Tammavaltikan päätösmatkan 3,16-prosenttinen Ninja Zon.
Ainoalla täysosumalla voitti 82 923,45 euroa, mutta koska peli oli pelattu vain ylimpään voittoluokkaan, voiton sai 2,5-kertaisena. Näin voitoksi tuli 207 308 euroa.
Suurvoitto osui hajoituspeliin, joka oli jaettu 25 osuuteen. Pelin oli laatinut vantaalainen nettipelaaja, joka piti kaksi osuutta itsellään. Muut osuudet oli myyty eri puolille Suomea, sillä osuudet olivat julkisessa myynnissä.