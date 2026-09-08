Fortunewheelgarden ei sittenkään mukana Tammavaltikassa – "Ei mitään vakavaa"

Tulevana viikonloppuna ajettavan Tammavaltikan lähtöradat selvisivät sunnuntaina. Samalla tiedotettiin, että Tuomas Pakkasen valmentama Ray Of Sunshine nousee kisaan Harri Koivusen treenaaman Fortunewheelgardenin tilalle.”Ei mitään vakavaa. Hevonen on vain vähän väsyneen oloinen, joten en halunnut ajaa sillä nyt kahtena peräkkäisenä päivänä kilpaa”, Koivunen perustelee.Fortunewheelgarden on juossut tänä vuonna 21 starttia totosijoin 1–7–1. Viimeksi Fortunewheelgarden kisasi Solvallassa tammojen EM-lähdössä.”Fortunewheelgarden on juossut jo pidempään tosi urhollisesti kilpaa ilman suurempia taukoja”, Koivunen sanoo..Tammavaltikan lähtöradat selvillä – osallistujalistaan yksi viime hetken muutos