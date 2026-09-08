Fortunewheelgarden jäi latautumistauolle.
Fortunewheelgarden jäi latautumistauolle.Kuva: Pekka Salonen
Uutiset

Fortunewheelgarden ei sittenkään mukana Tammavaltikassa – "Ei mitään vakavaa"

Kaksipäiväinen Tammavaltikka ajetaan 11.–12. syyskuuta Pilvenmäellä.
Julkaistu
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Harri Koivunen
Fortunewheelgarden
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