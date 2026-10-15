Frans siirtyi ajasta ikuisuuteen – ”Eihän tuollaista saa enää koskaan”

Vuonna 2015 päättyneellä kilpaurallaan yli 300 000 euroa tienannut Frans on kuollut. 25-vuotiaana ajasta ikuisuuteen siirtyneen oriin omistajan Jouni Hakkisen puoliso Katja Ampuja kertoi asiasta sosiaalisen median kanavillaan.

Ampuja sanoo rakkaasta hevosesta luopumisen olleen kova paikka.

”Se oli periaatteessa tosi hyväkuntoinen, mutta siihen ei enää ruoka tarttunut”, Ampuja huokaa. ”Fransia ajettiin vielä tänä kesänä ja syksylläkin. Hevosta pidettiin valjaissa ja kesällä se vielä heräsi, ja näytti vähän paremmalta. Nyt syksyn tullen täytyi tehdä ratkaisuja. Jouni osti hevosen 1-vuotiaana. Se ehti olla tässä yli 20 vuotta. Eihän tuollaista saa enää koskaan. Frans oli niin fiksu ja hieno hevonen katsella.”

Frans juoksi urallaan 140 starttia totosijoin 27–24–16. Oriin uran merkittävimpiä saavutuksia oli vuoden 2006 Derby-voitto, vuoden 2006 Pikkukunkun ykkössija, vuoden 2012 Suurmestaruusajon voitto ja Teivon Kuninkuusravien avausosamatkan voitto vuonna 2011.

Vuoden 2005 Kriteriumissa Frans sijoittui toiseksi Cordiittan jälkeen. Vuonna 2010 Turussa ravatussa Pohjoismaiden mestaruudessa Frans oli parhaana suomenhevosena toinen.

Kuninkuuskilpaan Frans osallistui neljä kertaa. Vuosina 2009, 2011 ja 2012 se sijoittui kokonaiskilvassa neljänneksi.

Ennätyksensä 20,7aly Frans juoksi vuoden 2010 Elitkampenissa. Sen sijoitus oli seitsemäs. Voiton vei Hallsta Lotus.

”Kilpauraan mahtuu monta ikimuistoista hetkeä. Kun Frans voitti Derbyn, täältä Kuhmoisista lähti ihmisiä pikkubussilla Jyväskylään katsomaan. Koko kylä eli mukana varsinkin uran alkuvaiheessa. Myös Tampereen Kuninkuusravien avausmatkan voitto oli tosi hieno”, Ampuja muistelee. ”Naapurissamme asui Fransin emänisä K.K. Kössi. Se siis asui kirjaimellisesti tuossa mäen takana. Meillä on ollut kaksi hyvää hevosta. Näistä toisen (Rosita Kähö, vuoden 2007 Tammaderby-voittaja) emänemä oli Bettina Kähö. Molempien suvussa on siis nämä Kuhmoisten suuret nimet.”