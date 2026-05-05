Fuego Combolla tähdätään kohti Kuopio Stakesia, Glenn Kosmos Memorial jätettiin välistä

Nelivuotiaiden lämminveristen ykköskilpailuna viikonloppuna Vermossa ajetaan perinteikäs Glenn Kosmos Memorial. Suomalaisista mukana ovat ikäluokan ykkösnimiin kuuluvat Ancio, Piccolo Cocktail, Magnitude ja Make Cash.Pekka Korven tallin tähtitamma Fuego Comboa ei kotiradalla ajettavaan lähtöön ilmoitettu.”Lähdössä on niin kovat ruotsalaishevoset, että vaikea olisi ollut pärjätä. En viitsinyt siksi ilmoittaa hevosta mukaan”, Korpi toteaa.Ulkomaalaisia 10 000 euron ensipalkinnolla ajettavassa Glenn Kosmos Memorialissa nähdään kolme, kun mukana ovat Daniel Wäjerstenin treenaama Mellby Narrow, Alessandro Gocciadoron Gimbo Grif sekä Daniel Redénin yli 250 000 euroa ansainnut kanadalaisruuna Chat Room.”Tuon rahainen lähtö olisi saanut olla suomalaishevosille. Nyt Ruotsin miehet hakevat tästä rahat. Koitetaan Fuego Combolla seuraavaksi Kuopio Stakesissa kaiken mennessä hyvin. Hevonen on terve, eikä ongelmia ole ollut”, Korpi vakuuttaa.