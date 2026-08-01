Fuego Combon tauko venyy, jää pois derbykarsinnasta

Kolmevuotiaana ikäluokan tammojen rahatilaston ykköseksi ravannut Fuego Combo on ollut tauolla Kuopio Stakesin karsintalähdön jälkeen. Pekka Korpi keskittyi osaomistamansa tamman kanssa Derbyyn, eikä tällä välin kilpaillut, mutta haave koki loppuviikosta kovan kolauksen. Perjantaina Korpi kertoi, että Fuego Combo jää pois derbykarsinnasta, jossa se olisi ollut ykkösradalta suosikkeja.”Fuego Combon kanssa yritettiin keskittyä Derbyyn, mutta se loukkasi nyt vähän itseään, ja täytyi jättää se pois”, Pekka Korpi harmitteli. ”Tulee taukoa, ei voi mitään.”Näin ollen Korven finaalitoiveet ovat ykkösradan hyödyntävän Spring Alen sekä sitä seuraavassa karsintalähdössä ysiradalta aloittavan Smoked Orangen varassa.”Smoked Orange on kyllä vahva menemään. Hevonen on mennyt eteenpäin tänä vuonna aika paljon. Tiukassa voi finaalipaikka olla, mutta jos reipasta vauhtia on, niin tämä pystyy aika hyvin seuraamaan.”.Derby-karsintojen lähtöradat arvottu – suosikeilla asiallinen arpaonni