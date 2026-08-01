Fuego Combo, Pekka Korpi
Fuego Combo voitti 3-vuotiskaudella muun muassa Tammahambon suvereenillä tyylillä.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Fuego Combon tauko venyy, jää pois derbykarsinnasta

Pekka Korven tallista kantautui ikäviä uutisia.
Julkaistu
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Pekka Korpi
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Fuego Combo
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