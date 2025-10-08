Gallinago Snipes rattaillaan Santtu Raitala
Gallinago Snipes kilpaili 3-vuotiaana Black Horse Cupin finaalissa Kuopiossa.Kuva: Anu Leppaänen
Uutiset

Gallinago Snipes vaihtoi valmentajaa – "Make suositteli, että pohjoisemmassa kannattaa ehdottomasti kokeilla"

Kaksi kautta Markku Niemisen tallista kilpaillut ruuna muutti Pohjois-Ruotsin Bodeniin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Janita Luttunen
Gallinago Snipes

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi