Gallinago Snipes vaihtoi valmentajaa – "Make suositteli, että pohjoisemmassa kannattaa ehdottomasti kokeilla"

3- ja 4-vuotiskautensa Markku Niemisen tallista käsin kilpaillut Gallinago Snipes siirtyi perjantaina Janita Luttusen valmennukseen Pohjois-Ruotsin Bodeniin. Omistussuhteet säilyivät ennallaan.2-vuotiaana lupaavasti aloittanut ja mm. Kasvattajakruunussa viidenneksi sijoittunut ruuna siirtyi 3-vuotiskautensa alussa kasvattaja Jussi Tomperilta omistajanvaihdoksen myötä Markku Niemiselle, muttei saavuttanut merkittävää menestystä ikäluokkakilpailuissa. 3-vuotiaana se selvisi Kasvattajakruunun finaaliin ja oli Kymenlaakso-ajon karsinnassa kolmas. 4-vuotiaana se sijoittui Derbyn karsinnassa neljänneksi.”Ikäluokkakisoihin tähdättiin, eikä niissä ihan riitetty, ja nyt ne on ohi”, omistajakimpan vetäjä Jukka Niskanen perustelee liikettä.”Hevonen treenaa hyvin, on komeassa kunnossa ja menee hokeilla hyvin. Make suositteli, että pohjoisemmassa kannattaa ehdottomasti kokeilla. Bodenissa on hyvät kilpailumahdollisuudet läpi talven, ja rata sai lisää päiviäkin.”.2-vuotiaana lupaavasti aloittanut sukuvarsa Markku Niemisen talliin