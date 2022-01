Gallup hyvinvointilakiehdotuksesta: Mitä tarkoittaa kohtuuton rasitus?

Johanna Sokka, kenttäratsastaja, kilpailueläinlääkäri raveissa

Kiinnittäisin huomiota siihen, miten tyytyväisenä ja iloisena hevonen tulee maaliin missä lajissa se kilpaileekin, ja miten se suorituksensa jälkeen palautuu. Se ei saa niin sanotusti kaatua maaliin. Peräänkuulutan hyvää hevosmiestaitoa enkä heittäytyisi siihen, että kaikkea mitataan.

Ongelma on usein toisin päin eli niin, että niitä hevosia rasitetaan aivan liian vähän. On iso määrä täysin kunnottomia, liian lihavia hevosia.

Kilpaurheilija haluaa pärjätä, niin minäkin haluan kilpaurheilijana. Harrastajien ja kilpailijoiden välillä on tietty kuilu. Muistan kun laukkatreenasin aikanani hevostani kolmeen tähteen laukkaamalla sitä, kyllä siinä tietyt harrastajat olivat aika kauhuissaankin. On todella tärkeää, että hevonen on riittävästi valmennettu mennessään kilpailuihin. Että se homma on terveellistä ja että voi odottaa tuloksia.

Tärkein asia tässä on, että ratsastaja-valmentaja on vastuussa. Raveissa moni tykkää käyttää samaa lainaohjastajaa, joka pystyy jo lämmityksen jälkeen sanomaan, miltä hevonen tuntuu. Teen paljon hommia Kuopion raveissa ja meillä ainakin on todella hyvä yhteistyö tuomariston kanssa.Eläinlääkäri, ravivalmentaja Jarno Kauhanen

Vaarallisen ympäripyöreä termi ja outo kirjata lakiin. Ja käytännössä mahdoton mitata.

Sen olen itse jo omissa syventävissä opinnoissani aikanaan huomannut, että jossain ravilähdössä esimerkiksi sykkeet ja maitohapot eivät korreloi mitenkään siihen, missä järjestyksessä tullaan maaliin. Joku hevonen hiljensi maaliin ja ajateltiin, että se oli varmaan tosi väsynyt ja hapoilla, mutta sen arvot olivatkin kuin se ei olisi juossutkaan.

No ehkä joku rasitusmurtuma voisi olla merkki, mutta vaikea sitä on saada hevoselle aikaiseksi. Keinotekoisilla keinoilla, dopingilla ehkä, mutta niihin taas on omat sääntönsä.

Olen sitä mieltä, että niitä hevosia, jotka taistelee maitohappoa vastaan oikeasti, on yksi maailmassa yksi promille. Kaikki muut juoksevat sen, minkä senhetkisen kuntonsa ansiosta mukavasti pystyvät tekemään, eivät enempää. Siinä ei auta pyytäminen eikä käskeminen.

Kaikki hevosihmiset tietävät, että valmennus perustuu siihen, että mennään välillä lähelle maksimirajaa, mutta ei ylitetä sitä, jotta saavutetaan sen tietyn hevosyksilön kohdalla hyviä tuloksia.