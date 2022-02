Ganyboy yllätysosoitteeseen – ”Pieni hevonen isoliikkeisenä otti pahasti itseensä jääradoista”

Hautakosken syksyllä Kolgjini Mixesd Salesista huutama Ganyboy starttasi Suomessa Esa Holopaiselta viidesti ilman suurempaa menestystä. Marco Hautakoski näkee siihen selvän syyn.

”Pieni hevonen isoliikkeisenä otti pahasti itseensä jääradoista, varsinkin Kouvolan toissa startista. Suunnattiin sitten kesäisempiin olosuhteisiin, ja Ahon Mikko otti hevosen sunnuntaina vastaan”, hän kertoo.

”Nyt hän on pari lenkkiä ajanut ja tykkää hevosesta, niin kuin kaikki siitä tykkää. Se on älyttömän kiltti ja mukava ja ihmisen mieleinen hevonen.”

Pitkää treenikautta Ganyboy ei omistajansa mielestä tarvitse.

”Se on ihan täydessä starttikunnossa, Esa ja Taru on pitäneet siitä tosi hyvää huolta. Pisteet on vaan huonot, mutta eipä Ruotsissakaan näissä sarjoissa (voittosumma noin 130 000 euroa) tällä hetkellä tungosta ole kuin korkeintaan 75-sarjoihin”, Hautakoski tietää.

”Tarkoitus on silti kokeilla mukaan puolentoista viikon päästä Axevallan hopeadivisioonaan. Se ajetaan 2600 metrin volttina, ja siinä olisi hyvää rahaa lähiradalla tarjolla.”

Alle odotusten on Suomessa aloittanut Marco Hautakosken toinenkin viime vuoden huutokauppaostos Typhoon Face. Se voitti syys-lokakuussa kahdesti Katja Melkolta, mutta lähti sitten huonontamaan ja tuli joulukuussa Esa Holopaisen talliin Suomeen sekin.

”Se ei ole löytänyt itseään marraskuun jälkeen ja on ollut raaka pettymys. Jos Ruotsissakin puuttui yksi vaihde, niin nyt puuttuu kaksi tai kolme, mutta miksi, on meille täysi arvoitus. Se treenaa hyvin ja ravaa hyvin, hokeillakin, joten siitäkään ei pitäisi kiikastaa”, Hautakoski ihmettelee.

”Yksi mahdollisuus on, että se meni ylikuntoon, kun treenattiin ja kilpailtiin yhtä aikaa. Nyt vaan treenataan, ja vähän eri systeemillä kuin ennen: ei pitkää hiittiä vaan löysää perustreeniä ja välillä tosi reippaasti.”