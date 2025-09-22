Gareth Bokon kilpaura ohi – ”Aika kovan uran teki”

Suomessa Hannu Korven ja Risto Kuusiston valmennuksessa viimeiset puolitoista vuotta kilpailleen Gareth Bokon kilpakengät on ripustettu naulaan. Vuoden 2021 Elitloppet-kolmonen ehti startata Suomessa 33 kertaa totosijoin 10-5-3. 12-vuotiaan oriin uran kokonaisansiot ovat yli 700 000 euroa.Edellisen ja viimeisen kerran Gareth Boko kilpaili Tampereella 13.9. Tuo kisa päättyi Gareth Bokon osalta keskeytykseen, ja päätös kilpauran loppumisesta syntyi nopeasti, koska hevosen sieraimista havaittiin vuotavan verta.”Aika kovan uran teki, kun Gareth Boko ehti lopettaa jo uransa neljä vuotta sitten ja olla kaksi vuotta siitosoriina Unkarissa ja Hollannissa. Kaksi vuotta sitten se tuli tähän. Viime vuonna Gareth Boko teki vielä Vermossa Suomen ennätyksen keskipitkällä matkalla, ja St Michel Stayerissa se alitti silloisen Suomen ennätyksen, mutta jäi niukasti toiseksi Main Stagen jälkeen”, Hannu Korpi kertaa yhteistä taivaltaan Gareth Bokon kanssa.Seuraavaksi ori menee 24.10. Eskilstunassa järjestettävään orinäyttelyyn.”Palaako hevonen sen jälkeen Suomeen siitosoriiksi, vai lähteekö se muualle, se on vielä auki.”Korven tallissa on muutenkin vaihtuvuutta. Kesän ja syksyn Ruotsissa viettäneet One Lady Boko ja Hierro Boko ovat palaamassa hänen treeniinsä. Vastaavasti Ruotsiin lähtevät siellä myös syntyneet 3-vuotias Pearl Boko ja 2-vuotias Rhode Island Boko.”Ne menevät Jörgen S Erikssonille lähelle Eskilstunaa. Siellä ne pääsevät molemmat kilpailemaan. Kummallakin voi varmaan kohta ajaa jo koelähdön.”