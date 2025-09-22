Gareth Boko rattaillaan Esa Holopainen
Gareth Boko kilpaili kovalla tasolla vielä 12-vuotiaana.Arkostokuva: Pekka Salonen
Gareth Bokon kilpaura ohi – ”Aika kovan uran teki”

Pitkän ja menestyksekkään uran tehnyt Gareth Boko siirtyy siitokseen.
Gareth Boko
Hannu Korpi

