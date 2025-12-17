Gianluca toipumaan hankosidevammasta – "Täytyy sanoa, että hevosella on kyllä tosi kova pää"

Gianluca sijoittui keskiviikkona Vermon pitkällä matkalla vahvalla suorituksella kakkoseksi. Lähtö kuitenkin toi myös ikäviä jälkiseuraamuksia, kun 7-vuotiaalla ruunalla ilmeni hankosidevamma.”Täytyy sanoa, että hevosella on kyllä tosi kova pää”, valmentaja Marinka Salminen toteaa.Vamman ilmettyä omistajaporukka Gruppo Gianluca oli keskenään äänestänyt kimpan tahdosta Gianlucan tulevaisuuden suhteen. Päätös oli yksimielinen.”Hevonen lähtee tammikuussa Woikosken Hevospalvelukeskukseen kuntoutettavaksi. Siellä on kaikki mahdollinen laitteisto vamman hoitamiseen ja hevonen tulee saamaan hyvin yksilöllistä hoitoa. Vamma on hankositeen runko-osassa, joten paikkana se ei ole kaikista vaikein hoidettavaksi”, Salminen kertoo.