Ginza hurjalla kirillä Kasvattajakruunun karsintavoittoon – näiltä lähtöradoilta finaaliin

Torstaina Killerin iltaravien ohjelmaan suomenhevosten Derby-karsintojen lisäksi kuuluivat myös 5-vuotiaiden lämminveritammojen Kasvattajakruunun karsinnat.Ensimmäisessä karsinnassa 2. ulkoa yllätysvoittoon kiri Markku Niemisen valmentama ja Iikka Nurmosen ohjastama Daisy Garden tuloksella 14,1a/2140 metriä. 11-vauhtisessa lopetuksessa valjakko kukisti keulassa juosseen suursuosikki Vivillionin.”Hyvää juoksua lähdimme ensisijaisesti hakemaan. Ensiksi seurattiin letkassa, mutta onneksi Ari (Moilanen) lähti eteen toiselle radalle, kun vauhti oli kovaa. Saatiin seurata sitä loppusuoran alkuun asti”, Nurmonen jutteli voitttajahaastattelussa.Daisy Gardenin ja Vivillionin lisäksi finaaliin paikkansa lunastivat BWT Jackpot, Sassy Seadragon, Piece Of Anemone ja Marge Match.Hamkari Oy:n omistaman Daisy Gardenin on kasvattanut Ylitalo Garden's Stable Oy.Toinen karsintalähtö päättyi Hanna Lepistön treenaaman Ginzan hurjaan kirivoittoon. 13,3a/2140 metriä tuloksen mennyt tamma kulki lähdössä takajoukoista viimeisen tuhannen 10,6-vauhtia, joista viimeiset 600 metriä taittuivat aikaan 08,5.”Keulassa juossut Fabiana Hoist on hyvä hevonen ja se sai vetää lähtöä aika sopuisasti. Ginzan kirikyky on tällä hetkellä valtavan hyvällä tasolla. Tämä hevonen on tosi tyylikäs ja hirmuisen rehellinen”, ohjastaja Santtu Raitala kehui lähdön jälkeen.Equi Futin omistaman ja kasvattaman Ginzan lisäksi finaalipaikan ansaitsivat Fabiana Hoist, Channelle, Kylie Hoss, Arctic Estelle ja Melissa.5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun finaali ajetaan Killerillä lauantaina 29. elokuuta..Kasvattajakruunun finaalin lähtölista1 Daisy Garden / Iikka Nurmonen (1)2 Ginza / Santtu Raitala (2)3 Fabiana Hoist / Jukka Torvinen (3)4 Vivillion / Hannu Torvinen (4)5 BWT Jackpot / Ari Moilanen (5)6 Kylie Hoss / Niko Jokela (8)7 Arctic Estelle / ohjastaja selviää myöhemmin (9)8 Marge Match / ohjastaja selviää myöhemmin (12)9 Channelle / Tapio Perttunen (6)10 Sassy Seadragon / ohjastaja selviää myöhemmin (7)11 Piece Of Anemone / Juha Utala (10)12 Melissa / ohjastaja selviää myöhemmin (11)Suluissa valintajärjestysnumero.Siirin Toive Derbyn nopein karsintavoittaja – "Tämä on syntynyt hyväksi".Maalikuvan perusteella Likan Lupaus Campparia edellä – silti Derbyn viimeinen finaalipaikka ratkaistiin arpomalla