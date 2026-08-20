Voitto oli Ginzalle jo neljäs peräkkäinen.
Voitto oli Ginzalle jo neljäs peräkkäinen.Maisa Hyttinen
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Ginza hurjalla kirillä Kasvattajakruunun karsintavoittoon – näiltä lähtöradoilta finaaliin

Killerillä 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun karsintavoittoihin ylsivät Ginza ja Daisy Garden.
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killerin ravit
Ginza
Daisy Garden
5-vuotiaiden kasvattajakruunu
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