Girls With Curls ja Tähtiviilee jatkoivat voittoputkiaan

Suomenhevosten kilpailussa ykkösradalta startannut suosikki Tähtiviilee pääsi Esa Holopainen ohjaksissaan hyvin matkaan ja sai johtopaikan helpon näköisesti. Tammajoukko säilyi varsin tiiviinä koko matkan ajan, mutta Tähtiviileen ohi muilla ei ollut asiaa.

8-vuotias suomenhevostamma nappasi samalla Girls With Curlsin tapaan kolmannen perättäisen voittonsa. Kauden aikana ykkössijoja on kertynyt viisi, kun ajettuja startteja on seitsemän. Ennen tämän vuoden syyskuuta Tähtiviilee oli viettänyt varsalomaa ja kilpaillut edellisen kerran kolme vuotta sitten syyskuussa 2018.

Holopainen on ajanut Tähtiviileetä syksystä lähtien, mutta tamman valmentaja Seppo Suurosen kanssa yhteistyötä on takana jo paljon pidemmältä ajalta.

”Kolme-neljäkymmentä vuotta siitä on varmaan jo aikaa, kun tutustuttiin, tai voi olla enemmänkin”, Holopainen arveli voittajahaastattelussa.

”Tuntuu ettei enää oikein sanat riitä, mies tekee oikeita asioita ja hevoset on aina hienossa kunnossa”, hän kehui valmentajaa.