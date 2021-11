Girls With Curlsin kiri puri Vermon tammakarsinnassa – ”Sen rytminvaihtokyky upea”

Enintään 20 000 euroa tienanneiden tammojen TalviCup-karsintakisa käytiin volttilähtönä. Olli Koivusen ja Girls With Curlsin lähtöhetki ei mennyt nappiin, ja tamma joutui paikkaamaan kiihdyttämällä hurjasti. Juoksuradalta lähtenyt kaksikko saavutti lähtösuoralla siksi kovan nopeuden, että pääsi leikkaamaan kärkipaikalle.

Olli Koivusella ei ollut mitään sitä vastaan, että Santtu Raitalan ajama Immersive Workout eteni 1. takasuoralla vetoapua tarjoamaan.

”Emmalta (Väre, valmentaja) sain sellaiset ohjeet, että tarjota nättiä juoksua. Voltti oli vähän myöhässä, ja eka 200 metriä jouduttiin lataamaan niin kovaa kuin jaloista kulkee. Ajattelin, että parempi säästellä voimia”, Olli Koivunen perusteli voittajahaastattelussa taktiikkaansa.

Santtu Raitala piti loppukaarteessa pakkaa kasassa, mutta 200 metrin paalun jälkeen pääsi Girls With Curls selästä irti ja lopetti terävästi uransa toiseen täysosumaan.

”Girls With Curlsillä äärettömän nopeasti jalat käyvät. Sen rytminvaihtokyky upea”, Olli Koivunen ihasteli.

Nelivuotias Girls With Curls on Kareljärvi Oy:n kasvatti. Kareljärvi Oy myös omistaa tamman yhdessä Anne Laitisen ja Jani Hautaviidan kanssa.

”Hienostihan se kiri. Tamma sai just tuollaisen tarkan reissun, jollaisia on saanut viime aikoina. Kiriluukku tuli sopivasti, ja hyvin se voittoon puristi”, Jani Hautaviita kehui. ”Girls With Curls on nopea sähäkkä hevonen, jolla ravivarmuus on suuri plussa. Ilman sekkiä kun se juoksee, silloin täytyy aika ravuri olla.”

Immersive Workout piti hopealle ennen Ruthless Chickiä.

Ensimmäisen TalviCupin karsinnan voitti Hannu Torvisen ajama Intelligent Stride.

Tammat olivat 65-kierroksella muutenkin isossa osassa, kun päätöskohteena kisattiin Tammatähti. Kari Venäläisen ajama True Devotion löi 2. sisältä keulan Ice Winen voittomatsissa.

Maininnan arvoiseen urotekoon Vermossa ylsi myös Juha Kortekallion valmentama Ukkoherra. Oriille voitto oli jo neljäs putkeen pääradallamme.