Global Bring it On lennokkaasti kauden avausvoittoon - Holopaiselle hattutemppu

Esa Holopaisen voittotehtailu alkoi Toto5-pelin toisessa kohteessa, kun Global Bring it On kiri maalisuoralla vastustamattomasti ykköseksi. Tamma sai nauttia matkalla juoksusta 3. ulkona, kunnes maalisuoralla runnoi kärkeen ohi vetoapua tarjonneen Mary Hotshotin 15,5-vauhtisessa lopetuksessa. Isto Kuisman valmentamalle Global Bring it Onille kauden avausvoitto irtosi tuloksella 15,5ake.

"Kaikki onnistui juoksunkulun suhteen. Ei tarvittu ajaa kuin viimeinen 200 metriä", Holopainen totesi radan voittajahaastattelussa.

"Laput vedettyäni tamma teki heti eron sisäpuolella olleeseen", hän lisäsi.

Holopainen ohjasti heti seuraavassa lähdössä voiton myös Topi Komppan valmentamalla Kallalla ja kolmas peräkkäinen ykkössija irtosi vielä Toto5-pelin neljännestä kohteesta Matias Salon valmentaman Solomon Joen kanssa.

Neljäskin voitto oli lähellä, sillä hänen ajama Minskaus teki kylmäveristen tammalähdössä rajun esityksen alkulaukan jälkeen häviten vain Varoitukselle. Jouni Heimalan valmentaman Varoituksen ohjastuksesta vastasi Tapio Perttunen.

Evita's Bad Boy ja Sami Vehviläinen vastasit kierroksen suurimmasta yllätyksestä kirittyään vielä juuri ennen maalia ykkösiksi päivänpääpelin päätöskohteessa. 5-vuotiasta ruunaa valmentaa Marja Haakana.

