Global Eminent vaihtoi valmentajaa ja omistajaa

Viime vuoden kesänä Suomeen ja Anne Kankaan valmennukseen tullut Global Eminent on siirtynyt Juha-Pekka Koivun valmennukseen. Taustalla on omistajanvaihdos. 5-vuotiaan ruunan uudet omistajat ovat Iida ja Riitta Behm sekä Juha-Pekka Koivu.”Anne tarjosi Global Eminentiä. En itse siitä niin innostunut, mutta meidän naisväkeämme se kiinnosti enemmän”, Koivu kertoo.Global Eminent painii tällä hetkellä jalkavaivojen kanssa. Siksi starttaaminen menee todennäköisesti ensi vuoden puolelle.”Se tulee niin hyvältä valmentajalta, että tuskin saamme sitä ainakaan paremmaksi, mutta jos saisimme edes vähän sinne päin, niin iltaravihevoseksi siitä on ainakin.”Viime viikonloppuna uuteen talliinsa siirtynyt Global Eminent on voittanut tämän kauden kuudesta kisastaan kolme. Koko urallaan se on kilpaillut 19 kertaa totosijoin 7–3–3 ja tienannut vajaat 20 000 euroa. Ennätyksensä 12,8aly ruuna juoksi kesäkuussa Vermossa.