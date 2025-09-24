Global Eminent piti pintansa keulasta Vermossa kesäkuussa.
Global Eminent vaihtoi valmentajaa ja omistajaa

Viime viikonloppuna uuteen talliinsa siirtynyt Global Eminent on voittanut tämän kauden kuudesta kisastaan kolme.
