Go On Boy nähtiin myös viime vuonna Kouvolassa. Kuva: Anu Leppänen

Kymi Grand Prix seuraava osakilpailu: Go On Boy kärkipaikalla UET Elite Circuit -sarjassa

UET Elite Circuit -kilpailusarja on edennyt yli puolenvälin. Kymi Grand Prix on seuraava osakilpailu. Sarjaa johtava Go On Boy nähdään Kouvolassa.