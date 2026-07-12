Osaomistaja ja varikkoaluemies pääsi Festivaali-ajon seremonioihin – "Olen tosi kova jännittämään"

Santtu Raitala teki Antti Ojanperän valmentaman Goodwin Zetin kyydissä virheetöntä työtä. Valjakko puolusti vaivatta kärkipaikan hallussaan, jonka jälkeen hevosen olemus huokui itseluottamusta maaliin saakka. Maalilinjan valjakko ylitti ilman, että kummankaan tarvitsi laittaa kaikkeaan peliin. Silti aika oli 11,0aly.Tallialueella ravipäivää viettänyt ja lähtöä seurannut Janne Marttinen on päässyt muutaman viime vuoden aikana yhä paremmin lajiin sisään osaomistamiensa huippuhevosten rinnalla. Samalla hän on ystävystynyt koko Antti Ojanperän tallin tiimin kanssa.."Kävin kolme kertaa talvella Ranskassa katsomassa hevosten suorituksia, ja olisi tehnyt mieli käydä useamminkin", Marttinen nauraa. "Goodwin Zetin juoksu Festivaali-ajossa herätti tottakai tunteita. Kuten sen juoksut tekevät aina. Olen tosi kova jännittämään. Viihdyn varikon puolella paremmin kuin katsomossa, jossa aika ennen lähtöä menee nopeammin. Voittaminen ei koskaan ole varmaa, mutta Goodwin Zet on huikea hevonen ja tietysti siltä odotin paljon jo ennakkoon."Marttinen ei ole pelkkä osaomistaja, vaan hän haluaa olla mukana koko ravipäivässä."Olen juuri se varikkoaluemies, joka intohimosta on auttamassa niissä asioissa, missä osaaminen riittää. En siis valjasta, vaan olen kaverina talkoomielessä laittamassa kärryyn renkaita, pesemässä tarvittaessa kärryjä ja haen ruokaa sekä juomaa talliväelle", Marttinen kertoo.Goodwin Zetin kohdalla omistajat ja yleisö on saanut nähdä Suomessa voittoja toisen perään, mutta mikään itsestäänselvyys ei sekää ole ollut."Alkutaipaleella muistan elävästi Oulun ensimmäisen startin. Hevonen oli tullut Redéniltä, eikä meillä omistajista kenelläkään ollut ihan tarkkaa tietoa hevosesta. Sillä oli kuitenkin vasta 7-8 starttia uralta alla. Isoliikkeisellä hevosella kopsahti Äimärautiolla kärryyn jalka, ja sehän lähti ihan käsistä. Liike ja ravi olivat hienoja. Sen jälkeen ei ollut montaa juoksua, mitä en olisi paikan päälle lähtenyt seuraamaan."Hevosen reissu Ranskaan oli yhden unelman täyttymys. "Siinä oli sairastumisen myötä hevosten karanteenia, ja muutenkin kaikenlaista. Odotuksia oli suoraan sanottuna enemmän, mutta oli se silti mahtava kokemus. Voi olla, että ehkä Ranskaan päästään vielä joskus tulevaisuudessa kokeilemaan uudelleen."Marttinen on myös mukana Combat Fighterissa, joka on St. Michelissä sunnuntaina. Goodwin Zet jatkaa todennäköisesti lauantain hopeadivisioonan finaalissa."Jännä viikonloppu on tulossa. Goodwin Zet koputtelee suurkilpailuiden ovia. Sellainen hetki alkaa olla käsillä. Valmentaja tietysti tekee kaikki päätökset, jos kutsu jossain vaiheessa johonkin kisaan tulee", Marttinen päättää.