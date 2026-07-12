Goodwin Zet liiteli Santtu Raitalan ohjastamana näyttävään voittoon Festivaali-ajossa.
Goodwin Zet liiteli Santtu Raitalan ohjastamana näyttävään voittoon Festivaali-ajossa.Kuva: Mia Mäki-Maunus
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Osaomistaja ja varikkoaluemies pääsi Festivaali-ajon seremonioihin – "Olen tosi kova jännittämään"

Goodwin Zetin ykkössijaa osattiin odottaa Festivaali-ajossa. Kovat odotukset saavat osaomistaja Janne Marttisen sykkeen nousemaan.
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Toto75
Goodwin Zet
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