Goodwin Zet juoksi Vincennesin radalla
Goodwin Zet toi Antti Ojanperälle arvokkaan kolmossijan.Kuva: Roosa Lindholm
Uutiset

Goodwin Zet taisteli kolmanneksi Vincennesissä – "Ihan loistava juoksu"

Team Ojanperän Goodwin Zet otti hienon kolmossijan Prix Melusina -lähdössä Vincennesin perjantai-illassa.
Julkaistu
Vincennes
Goodwin Zet
Santtu Raitala
Antti Ojanperä
Sandokan

