Goodwin Zet taisteli kolmanneksi Vincennesissä – "Ihan loistava juoksu"

Santtu Raitalan ajama Goodwin Zet lähti takarivistä kisaan, joka ajettiin 2200 metrin matkalla ja autolähetyksellä. Raitala ajoi hienosti ja seurasi edestä kovaa avanneita hevosia. Hollannissa syntynyt Max Occagnes paineli keulaan ja veti ensimmäiset 600 metriä 07,4-vauhtia.Suosikki David Perssonin valmentama Sandokan ja Goodwin Zet seurasivat kärkeä toisella radalla. Björn Goopin ajama Sandokan lähti etenemään, ja Goodwin Zet seurasi.Sandokan meni keulaan asti, 1100 metriä juostiin 10,2. Raitala ajoi Goodwin Zetin rinnalle. Sandokan piti ykköseksi ja vei 20 700 euron ykkösen ajalla 10,8a/2200. Job des Louanges kiri kakkoseksi. Goodwin Zet taisteli hienosti kolmanneksi ja teki ajan 10,9a, eikä voittokaan ollut kaukana. Hard Livinin poika tienasi 6440 euroa, Talli Sedät omistaa."Goodwin Zet teki loistavan esityksen. Se ei saanut mitään helppoa juoksua, aivan top-top-suoritus. Täällä ei ole helppo tulla, kun mäessä etenee johtavan rinnalle. Olen tosi tyytyväinen", Antti Ojanperä kertoi."Ensi viikolla kilpailee varmaan vain yksi hevonen. Dozen Of Oysters on ilmoitettu starttiin. Seuraavalla viikolla sitten on isompi joukko, varmaan yritämme saada koko joukkueen Main Stagen, Goodwin Zetin ja Combat Fighterin johdolla kisoihin mukaan.""Arvostan todella paljon voittoa Vincennesissä. Olin tyytyväinen, kun sain Björnin kuskiksi. Hän tietää, miten täällä ajetaan. Hän tarjosi Sandokanille hyvän juoksun, vaikka viimeisestä kilometristä tuli kova. Hevonen ratkaisi kisan hienosti. Luulen, että palaamme nyt kotiin, ja tulemme takaisin myöhemmin, varmaan tammi- tai helmikuussa on sopivia lähtöjä", David Persson kertoi ATG Liven lähetyksessä. Ykkönen oli Perssonin ensimmäinen Vincennesin voitto.Tulokset ja video LeTrotin sivuilta