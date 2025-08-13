Goodwin Zetissä on kaikki kohdallaan – Hevosurheilu on ilmestynyt, mukana Ruunakunkkarit-liite
Kuukauden hevosella Goodwin Zetillä on sukua, ulkonäköä ja voitontahtoa. Milloin Antti Ojanperä iski ensimmäistä kertaa silmänsä Goodwin Zetiin? Mitä ominaisuuksia valmentaja arvostaa Goodwin Zetissä? Millainen hevonen se on valmentaa?
Miten näyttelijä Joonas Nordman liittyi Goodwin Zetin omistajaporukkaan? Mitä taustavoimat ajattelevat ruunan tulevaisuudesta?
Viikonloppuna Ylivieskassa ajetaan ruunaruhtinuudesta. Stallone tavoittelee jo neljättä titteliään, viime vuoden voittaja Stumne Fyr toista. Miten suosikkien valmistautuminen on sujunut? Hevosurheilun välissä ilmestyvä Ruunakunkkarit-liite kertoo.
Kävimme vierailulla kuningattaren kotona Pihtiputaalla heti Kuninkuusravien jälkeen. Kuinka Santtu Raitalan ja Jockas Ritan paluu arkeen on sujunut?
Pee- ja Frost-hevosia kasvattava Pekka Liimatainen esitellään lähikuvassa. Mitkä ovat siitoshevosen tärkeimmät ominaisuudet? Miten kotimaista kasvatusta voisi tukea tuontihevosia vastaan?
Palautuminen on tärkeä osa kilpahevosen elämää. Kuinka ammattilaiset varmistavat optimaalisen palautumisen? Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka ottaa huomioon palautumisessa? Kuinka palautuminen varmistetaan, kun hevonen juoksee kilpaa peräkkäisinä päivinä?
Kesäradalla-sarjassa vieraillaan Savonlinnan ensimmäisissä omissa totoraveissa ja uutisissa pureudutaan hevosten menehtymiseen kilparadalla. Mitä tällä hetkellä tiedetään tekijöistä, jotka aiheuttavat hevosen äkkikuoleman kilpailutilanteessa?
