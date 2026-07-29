Vänrikkia ajavan Björn Goopin uusi yritys kokea Kuninkuusravit – "Jännää tulee"

Viime vuonna Oulun Kuninkuusravien lähtölistoilla luki jo Pro/Björn Goop, mutta lopulta Hannu Torvinen ohjasti kakkoseksi V.G. Voiton takana kokonaiskilvassa sijoittunutta oritta. Tänä vuonna Ruotsin kuuluisimpiin ohjastajiin lukeutuva Goop aikoo osallistua Kuninkuusraveihin Teivossa myös paikan päällä..Goop ohjasti Prolla Elitkampenin ykköseksi toukokuussa Solvallassa, mutta nyt Teivossa puikoissa on samasta Antti Ojanperän tallista puolestaan Vänrikki, joka myös voitti Elitloppet-viikonloppuna Solvallassa, tosin ”kakkossarjassa”, Santtu Raitalan ohjastamana. Kultakypäräinen Goop ohjastaa Teivossa lisäksi nippua lainaohjastettavia muissa lähdöissä..Viime vuonna esteeksi Oulun matkalle tuli lopulta maailman jopa legendaarisin ravikilpailu The Hambletonian Yhdysvalloissa. Goop muutti suunnitelmiaan viime tingassa..”Olen haaveillut Hambosta koko ikäni, joten kun sinne kutsuttiin, oli mentävä”, Mallorcalta lomapäivältä tavoitettu Björn Goop kertoo..”Perkele (ihan selvällä suomenkielellä), kyllähän se potutti, kun Kuninkuusravit olisivat olleet kova juttu myös. Menestyksen kannalta Oulu olisi voinut olla selkeästi parempi. Olin Meshuggahilla Hambon kuudes ja Oulussa Pro taisteli voitosta, mutta ei sitä nyt auta määräänsä enempää harmitella.”.Kuninkuusravit puolestaan ovat Suomen ykköskilpailut..”Myös Kuninkuusraveista olen tiennyt lapsesta saakka, että siellä on kovat kisat ja valtava yleisö, joten hienoa, että saan sen nyt kokea. Se on aivan oma juttunsa, kolme lähtöä yhdessä kisassa kahden päivän aikana. Siinä ei saa ajaa laukkaa ja pitää löytää tapa säästää voimia kaikille matkoille. Hylkäyshän polttaisi kaikki saumat kokonaiskisassa.”.”Täytyy yrittää löytää punainen lanka siihenkin kilpailuun. En ole vielä paneutunut asiaan niin paljoa, kun en ole vielä nähnyt lähtölistojakaan. Asiasta on lähinnä viestitelty Antti Ojanperän kanssa, mutta ehtiihän tässä. Elämys sekin on ihan varmasti. Lisäksi se Vänrikki taitaa olla aika vahva kaveri, joten kokonaiskisa ehkä sopii. Jännää tulee!”.Goop ehtii siis lomaillakin, mutta viime viikkojen ja kuukausien tallin voittotahti on ollut huimaa..”Meillä menee vähän joka vuosi niin, ettei alkuvuosi ole kovin voitokas, mutta kesällä alkaa tapahtua. Meillä on nuoria hevosia paljon, ja niiden isot kisat painottuvat loppuvuodelle. Toivottavasti niihin isoihin kisoihin olisi tänäkin vuonna asiaa. Meidän kolmevuotiaat ainakin lupaavat nyt aika paljon juuri tällä hetkellä.”.Onko mukava lomailla?.”On! Vaikkakin lämpötila huitelee 40:ssä. Sääpalvelussa lukee, että tuntuu kuin 47 astetta. Pitää koittaa pysyä viileänä ja illalla voi taas nähdä kavereita vähän paremmin.”