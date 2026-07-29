Antti Ojanperän ja Björn Goopin yhteistyö tuotti Elitkampen-voiton Prolla. Teivossa Goop ajaa Vänrikkiä.
Antti Ojanperän ja Björn Goopin yhteistyö tuotti Elitkampen-voiton Prolla. Teivossa Goop ajaa Vänrikkiä.Kuva: Maisa Hyttinen
Uutiset

Vänrikkia ajavan Björn Goopin uusi yritys kokea Kuninkuusravit – "Jännää tulee"

Tänä vuonna Björn Goop huolehtii, ettei esteitä Kuninkuusraveihin osallistumiseen tule.
Julkaistu
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Björn Goop
kuninkuusravit
Vänrikki
Teivon Kuninkuusravit
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