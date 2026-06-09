Tuukka Varis tuurasi Gran Premio di Lappee -kuskikisassa voittoisasti Santtu Raitalaa.
Tuukka Varis tuurasi Gran Premio di Lappee -kuskikisassa voittoisasti Santtu Raitalaa.Kuva: Anu Leppänen
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Gran Premio di Lappee -kuskikisa päättyi Tuukka Variksen juhliin – "Mielenkiintoinen pikakomennus"

Ohjastajakilpailun jälkeen kuskit pääsivät herkuttelemaan italialaislegenda Giampaolo Minnuccin tekemällä pastalla.
Julkaistu
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Tuukka Varis
Lappeen ravit
Gran Premio di Lappee
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