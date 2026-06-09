Gran Premio di Lappee -kuskikisa päättyi Tuukka Variksen juhliin – "Mielenkiintoinen pikakomennus"

Maanantaina Lappeen ravien erikoisuutena toimi Gran Premio di Lappee -ohjastajakilpailu, jossa Suomen huippukuskit Ari Moilanen ja Tuukka Varis kilpailivat italialaisia Giampaolo Minnuccia ja Antonio Di Nardoa vastaan. Voitto jäi Suomeen, kun finaalissa Tuukka Varis kannusti Timo Korvenheimon valmentaman Steady And Quickin ykköseksi tuloksella 13,4/2140 metriä.”Hyvä fiilis. Voittaminen on aina kivaa, oli kisa kuin kisa”, Varis toteaa.Alun perin Variksen ei pitänyt ohjastaa kilpailussa, mutta maanantaina hänet hälytettiin mukaan pikakomennuksella tuuraamaan ohjastustehtävistä estynyttä Santtu Raitalaa.”Mielenkiintoinen pikakomennus. En tiennyt aamulla herätessä, että syön illalla Giampaolo Minuccin tekemää pastaa. Oli ilo tuurata Santtua. Vielä kun sattui noin hyvin, että irtosi voitto”, Varis kommentoi.Karsintalähdöissä Varis ajoi ohjastajanvaihdosten myötä Raitalan hevoset ja pääsi niillä kerättyjen pisteiden ansiosta valitsemaan neljän osallistujan voimin ajettuun finaaliin ajokkinsa toisena.Finaalissa Steady And Quick joutui kulkemaan 40 metrin takamatkalta kovan volttituloksen paalulta matkaan avanneen Riksu’s Xpressin pidettyä kärkipaikalla tempoa Antonio Di Nardon ohjastamana.”Finaalissa mentiin koko matka kovaa, mutta se kai oli tarkoituskin”, Varis sanoo.Tuukka Variksen ajatuksia Gran Premio di Lappeesta on kuultavissa lisää keskiviikkona kello 10 ilmestyvässä Hevosurheilun Raviparlamentissa..Tuukka Varis korvaa Santtu Raitalan Gran Premio di Lappee -kuskikisassa