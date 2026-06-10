Green River’s Zack jää pois Killerin Eliitistä – "Edessä vähän pidempi tauko"

Viime vuoden lopulla kovan sarjanousun aloittanut Green River’s Zack sijoittui viime perjantaina Seinäjoella ajetussa Ilkka-ajossa kakkoseksi. Tulevana lauantaina ruunan piti kilpailla Killerin Eliitissä, mutta myöhään tiistai-iltana Kari Lehtonen jätti valmennettavansa lähdöstä pois.”Oikean takajalan hankoside reagoi, joten edessä on vähän pidempi tauko”, hoitaja Riku Lehtonen harmittelee.Urallaan 27 starttiin yhdeksän voittoa ja reilut 67 000 euroa rahaa juossut Green River’s Zack siirtyy todennäköisesti lähiviikkojen aikana vesikävelykuntoutukseen. Viisivuotiaan ruunan omistaa Talli Zick Zackia.”Ehkä se vesikävelyjakson jälkeen palaa sitten vielä meille. Nuori hevonen Green River’s Zack vielä on, joten uskotaan sen paluuseen kilparadoille”, Lehtonen sanoo..Matkalla huipulle — Green River’s Zack puhkesi kukkaan Kari Lehtosen käsissä