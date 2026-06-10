Green River’s Zack menestyi talvikaudella mainiosti. Rattailla hoitaja Riku Lehtonen.
Green River’s Zack menestyi talvikaudella mainiosti. Rattailla hoitaja Riku Lehtonen.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Green River’s Zack jää pois Killerin Eliitistä – "Edessä vähän pidempi tauko"

Lehtoset uskovat vasta viisivuotiaan Green River's Zackin paluuseen kilparadoille.
Julkaistu
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Riku Lehtonen
Green River's Zack
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