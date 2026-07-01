Dusktodawn Boogien esikoisvarsa Gucci koelähdössä Turussa

Derbyvoittaja Dusktodawn Boogien esikoisvarsa Gucci (Father Patrick) juoksee koelähdön tänään keskiviikkona Turussa. Vaikka ajankohta on 2-vuotiaalle aikainen, tamma olisi ollut koelähtövalmis jo aikaisemminkin.”Rokotustietojen saaminen Ranskasta kesti, ja siitä aiheutui ylimääräinen kuukauden viive”, Kenneth Danielsen aloittaa.”Hevonen tulee koelähtöön hyvin valmisteltuna. Sairas se ei ole ollut päivääkään, ja se on nuorelle hevoselle tärkeää.Ratahiittejä Danielsen kertoo Guccilla ajetun joka kolmas viikko: alkuun 1600 ja huhtikuusta lähtien 2100 metrin mittaisia. Hiittivauhteja hän ei paljasta.”Riittävän kovaa, että koelähdön pitäisi mennä läpi”, hän myhäilee.”Isoissa lähdöissä halutaan totta kai olla mukana, mutta hevonen määrää itse. Mitään ei ole vielä suunniteltu. Ajetaan ensin koelähtö ja suunnitellaan vasta sitten jatkoa. ”