Ravivalmentaja Kenneth Danielsen
Kenneth Danielsen toivoo Guccista manttelinperijää sen emälle, Derby-voittaja Dusktodawn Boogielle.Kuva: Anu Leppänen
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Dusktodawn Boogien esikoisvarsa Gucci koelähdössä Turussa

Tämän keskiviikon Toto75-ravit ajetaan Turun Metsämäessä. Nähtävää on jo koelähdössä kello 17.40.
Julkaistu
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Kenneth Danielsen
Gucci
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