”Gusse” Häger laati yli 214 000 euron ravivoiton Suomeen – ”Tutkin lähtöjä 10-15 tuntia vuorokaudessa”

Perjantain TotoTV:n Tototalkista tuttu uusikaarlepyyläinen Gustaf ”Gusse” Häger oli itse toisen voitoista takana – ja mukana 4/42-osuudella, mikä tarkoitti yli 20 000 euron pottia.

Hän julkaisi Twitterissä kuvan 16128 rivimäärällä tehdystä systeemistä ja voitosta. Varmoina olivat toisen kohteen 5 Borups Tornado ja viidennen kohteen 6 Amalencius B.B.

”Oma silmä on tärkein”, Häger painottaa arvottamista rivin tekemisessä. ”Teen pelin yleensä ihan viime hetkessä. Normaalisti pyrin ottamaan varman ensimmäisestä tai toisesta lähdöstä, niin siinä ehtii nähdä lämmitykset ja nähdä, että ne ovat hyviä lämmityksessä. Siinä voi saada etua muihin pelaajiin nähden. Borups Tornado oli hyvä lämmityksessä, joten tein valinnan sillä perusteella.”

”Kun kolmanteen kohteeseen tuli 1-prosenttinen Flemmingin voittaja (Tycoon Conway Hall), tiesin, että rivi palauttaa hyvin.”

Rivin laadinnan oivalluksiin kuului myös valita viidennen kohteen Amalencius B.B. ainoaksi rastiksi. Hevonen oli Hägerille tuttu sen entisen omistajan kautta.

”En ollut ollenkaan huolissaan varmasta. Tiesin, että se on ylivoimainen hevonen”, Håger luonnehtii Timo Nurmoksen valmennettavaa. ”Ja Örjan (Kihlström) on Ruotsissa ylivoimainen kuski.”

"Kun jäljellä oleviin lähtöihin oli kaksitoista ja kuusi hevosta, arvelin, että lappu on vahvoilla."

Gustaf Häger sanoo, että noin 800 euron systeemi tehtiin samalla 42 osuuden porukalla, jolla pari viikkoa sitten oli lähellä voittaa kuusinumeroinen summa.

”Tämä on suurin yksittäinen voitto. Ihan hyvä fiilis”, Häger luonnehtii. ”Pari viikkoa sitten oli lähellä. Se olisi antanut 115 000 e, mutta saatiin 1330 e silloin. Sanoin, että laitetaan Kalmariin 500 euroa ja Åbyyn 800 euroa, jos kaikille sopii. Se sopi. Puolitoista vuotta sitten saatiin samalla porukalla 86 000 euroa.”

Häger soitteli illalla kaverin kanssa ja he pohtivat, miten voittoa juhlistetaan.

”Kaveri sanoi, että tule tänne. Otettiin vähän skumppaa”, Häger hymähtää.

Aivan sormia napsauttamalla hänen systeeminsä eivät valmistu. Mies käyttää valmistautumiseen rutkasti aikaa, kuten monilla ravipeleihin vihkiytyneillä on tapana.

”Monta kertaa multa kysytään, että voitko katsoa nopeasti jonkun vihjeen tälle päivälle. En mä pysty siihen. Tutkin lähtöjä varmaan 10-15 tuntia vuorokaudessa. En oikeastaan muuta teekään, mulla on 3 tietokonetta ja telkkari pyörii koko ajan, mistä katson. 100 tuntia tähän menee viikossa.”

Tänään sunnuntaina Suomessa juostaan Torniossa - ja Ruotsissa ravataan Uumajassa.

”Uumaja on aina mielenkiintoinen. Aion tehdä suoran lapun. Moni luulee, että kun tekee suoran lapun, se on tehty yksinkertaisen nopeasti, mutta ei se ole niin, siinä on takana paljon työtä. Ensimmäisen kohteen ykkösmerkki mulla on 5 Polar Operation. Spickleback Face ja Lillbackan Pekan Wolt mulla on varmana”, Häger vinkkaa.