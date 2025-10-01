H.V. Tuurin kilpaura päättyi – "Voi olla, että en koe samanlaisia tunteita enää yhdenkään toisen hevosen kanssa"

H.V. Tuuri on palannut synnyintalliinsa Loimaalle, mistä se lähti 14 vuotta sitten pienen mutkan kautta Forssaan Veikko Leinosen opetukseen ja valmennukseen. Viimeiset seitsemän vuotta urasta kuluivat Ossi Nurmosen tallissa Maaningalla..Uran statistiikaksi 131 startista tuli 35–26–24, voittosummaksi 429 643 euroa ja ennätykseksi 18,6aly. Rahallisesti suurimpia onnistumisia olivat Nordic Kingin voitto 2023, Elitkampenin kakkossija 2021, Bjerken Alm Svartenin lähdön voitto 2023 ja Seinäjoen kuninkuuskilvan toinen sija 2021. Vuonna 2020 H.V. Tuuri voitti Vincennesin kylmäveriottelun molemmat lähdöt..”Pariisi helmikuussa 2020 oli pitkäaikaisen unelman täyttymys. Kun siihen lisää vielä Elitkampenin 2021 ja Oslon 2023, tulin todistaneeksi väitteeni, että myös suomenhevosella voi päästä kansainvälisille raviradoille”, kasvattaja-omistaja Marko Vuolukka summaa..”Matka Tuurin kanssa alkoi oikeastaan jo vuonna 1998, jolloin ostin sen emänemän Kuiskeentuulen. Juuri nyt tunnelma on todella haikea. Voi olla, että en koe samanlaisia tunteita enää yhdenkään toisen hevosen kanssa, mutta en mene kuitenkaan vannomaan – hyviä varsoja on tulossa.”.H.V. Tuurilla on 70 jälkeläistä, joista vanhimmat ovat 7-vuotiaita. Parhaiten on menestynyt Laurilan Jokeri 24,1aly ja 60 900 euroa. H.V. Tuuri astuu ensi vuonna Paavilaisen tallilla.