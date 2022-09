Haikeat tunnelmat Tornion tallialueella - Kunkku ei ole mukana enää koskaan

Jokivarren Kunkun uran päättyminen oli yleisössä ja tallialueella puheenaiheena Tornion Toto75-ravien alla.

Jokivarren Kunkku oli paikallisesti torniolaisille ja Meri-Lapin asukkaille tärkeä hevonen. Sen omistajat Arto Salmi ja Alpo Posti ovat molemmat Torniosta. Viime vuonna Kunkkua tuli Toto75-raveihin hurraamaan 2232 silmäparia.

Päätös uran lopettamisesta kypsyi nopeasti syyskuun alussa, kun Jokivarren Kunkku ei pystynyt omalle tasolleen Oulun startissa. Hevosen toinen omistaja Arto Salmi katsoi parhaimmaksi seurata kisat kotisohvalta, ja miehellä oli odotetusti haikea fiilis.

"Jokivarren Kunkun vetäytyminen kilparadoilta on yhden aikakauden loppu", Salmi kommentoi. "Se kilpaili 11 vuotta, mikä on todella pitkä aika. Pitää muistaa, että Kunkku juoksi käytännössä koko uransa huipputasolla, ja sen merkitys omalle hevosharrastukselle on niin iso, ettei sitä pysty kuvailemaan."

Kuninkuusravit vuonna 2015 Joensuussa muistetaan Jokivarren Kunkun lopullisena läpimurtokautena suomenhevosten absoluuttiselle huipulle. Ravikuninkuuden vienyt ori teki samana kesänä Suur-Hollola-ajossa täyden voltin ME-tuloksen 20,3. Salmi haluaa kiittää oriitta kaikista sen juoksemista kisoista.

"Vähän tyhjän päälle tässä jäi, niin paljon Kunkun kanssa tuli koettua hienoja hetkiä. Mieli on haikea. Hevosharrastus jatkuu, mutta katsotaan nyt hetki ja vedetään henkeä. Kunkkulaisia on tallissa nelivuotias, kolmevuotias ja kaksivuotias. Yritetään niiden kanssa ja katsotaan, saadaanko mitään aikaiseksi."