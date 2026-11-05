Hall Of Hearts taipui keulasta ja jäi seuraavasta kisasta pois – ”Harmi juttu”

Jerry Rauoksen valmentama Hall Of Hearts starttasi keskiviikkona Vermon Toto75-kierroksen päätöskohteeseen suosikkina. Lähtö sujui aluksi käsikirjoituksen mukaan, kun Santtu Raitalan ohjastama tamma eteni ensimmäisellä takasuoralla keulaan.Hall Of Hearts piti johtoasemansa aina maalisuoralle asti, mutta 150 metriä ennen maalia sen rinnalla ravannut Like My Diamond ja takaa kirineet heilahtivat ohitse. Lopulta Hall Of Heartsin sijoitus oli kuudes.Tamman oli tarkoitus startata Vermossa myös ensi keskiviikkona, mutta se jäi pois torstaiaamuna. Odotettua heikompi sijoitus ja poisjäänti viittaavat siihen, ettei hevosella ole kaikki kunnossa. Rauos vahvistaa tämän, mutta onneksi mistään vakavasta ei ole kyse.”Hall Of Hearts paljastui kipeäksi. Tamma tähystettiin heti keskiviikon lähdön jälkeen. Se oli räkäinen. Harmi juttu. Mitään sairastumiseen viittaavaa ei havaittu ennen lähtöä, mutta se paljastui sitten startissa”, Rauos kertoo.”Eiköhän hevonen kohta tule taas takaisin radoille. Talven kilpailusuunnitelmat on vielä vähän mietinnässä, koska en tiedä, miten se menee hokeista.”Hall Of Hearts ei ole ainoa Rauoksen valmennettava, jonka kohdalla on jouduttu tekemään muutos suunnitelmiin. Hänen treenattavistaan Total Effectin ja Club Nord Princen oli määrä startata lauantaina Seinäjoella, mutta Rauos joutui jättämään kummankin pois.”Molemmat ovat valitettavasti kipeinä. Toisella oli lihasarvoissa sanomista ja toisella veriarvoissa. Niidenkään kohdalla kyse ei ole mistään suuremmasta.”