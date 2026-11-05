Hall Of Hearts
Hall Of Hearts on startannut tänä vuonna 21 kertaa totosijoin 5–4–7.Kuva: Anu Leppänen
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Hall Of Hearts taipui keulasta ja jäi seuraavasta kisasta pois – ”Harmi juttu”

Jerry Rauoksen valmennettavia on kohdannut epäonni.
Julkaistu
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Jerry Rauos
Hall Of Hearts