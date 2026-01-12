Halley Wania on tienannut urallaan jo yli 200 000 euroa, vaikka viime vuosina menestystä ei ole tullut nuoruusvuosien tapaan.
Halley Wania on tienannut urallaan jo yli 200 000 euroa, vaikka viime vuosina menestystä ei ole tullut nuoruusvuosien tapaan.Kuva: Anu Leppänen
Halley Wania huippupaikalta hopeadivarikarsintaan – lauantain Gaalaravien lähtölistat julki

Halley Wania hakee lauantaina ensimmäistä voittoaan sitten vuoden 2023.
