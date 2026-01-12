Halley Wania huippupaikalta hopeadivarikarsintaan – lauantain Gaalaravien lähtölistat julki

Lauantaina raviväen katseet kääntyvät Tampereelle. Ensin Teivossa ravataan viikon pääravit. Toto75-ravien jälkeen Tampereen hotelli Rosendahlissa järjestetään Ravigaala, jossa palkitaan viime vuoden ansioituneimpia hevosia ja henkilöitä.Lauantaina Teivon hopeadivisioonakarsinnassa tammahyvityksen myötä kilpaileva Halley Wania oli onnekas rata-arvonnassa, sillä kolmannen kerran Tapio Mäki-Tulokkaan käsistä kilpaileva tamma starttaa kakkosradalta. Helppoa paluu voittojen tielle tuskin on, sillä Halley Wania saa vastaansa muun muassa kolmosradan Astrumin ja nelosradan Fly By Men. Vajaan parin kuukauden tauolta palaava In Love Mearas arvottiin takariviin.Toto75-peli käynnistyy tuttuun tapaan lauantain viidennestä lähdöstä. Siinä suosikin aseman ansaitsee nelosradalta starttaava Kukkarosuon Kurko.Kyvyt esiin -divisioonakarsinnassa Anne Kankaan valmentama, vain yhden uransa kuudesta startista hävinnyt Making Miracles hakee jatkoa viiden voiton suoralleen ykkösradalta.Lämminveristen pronssidivisioonakarsinnassa hirmuvireessä kilpaileva Zebulon hakee jo kolmatta peräkkäistä voittoaan. Takarivin paikka hankaloittaa Timo Korvenheimon valmennettavan tehtävää. Pahimmista vastustajista Coolman Evo starttaa kakkosradalta. Myös Bigwig Swampilla on mahdollisuus menestykseen kolmosradan myötä.Toto75-pelin päätöskohde on rajattu enintään 55 000 euroa tienanneille lämminveritammoille. Siinä yhteen iskevät Amanda Evo ja Estelle Travian.Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.