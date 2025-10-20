Halley Wania vaihtoi valmentajaa – "Kokeillaan piristäisikö ympäristön vaihtuminen sitä"

Markku Niemisen tallista koko uransa kilpaillut Halley Wania siirtyi lauantaina Porissa ajetun startin jälkeen Tapio Mäki-Tulokkaan valmennukseen Tammelaan. Massimo Hoistin voittamassa St. Legerissa Halley Wanian sijoitus oli kolmastoista.”Hevosen meno on ollut nahkeaa, joten kokeillaan piristäisikö ympäristön vaihtuminen sitä. Markku on tehnyt tiimeineen loistavaa työtä, mutta tamma on ollut siellä 1,5-vuotiaasta alkaen. Katsotaan, syttyisikö sen mieli vielä tällä muutoksella”, osaomistaja Rauno Asonen taustoittaa ratkaisua.Nyt 6-vuotiaan Halley Wanian uran paras kausi nähtiin 3-vuotiaana, jolloin tamma sijoittui muun muassa Kriteriumissa kakkoseksi. Viime vuosina Halley Wania on päässyt osaltaan terveysmurheiden vuoksi kisaamaan katkonaisemmin. Hevosen edellinen voitto on marraskuulta 2023.”Ehkä jossain kohtaa oli ajatuksia myös tamman siirtämisestä siitokseen. Se on sitten eri asia, että astuttaako sen joku muu kuin minä ja Jouni (Järvensivu). Me ei ehkä enää tällä ikää ruveta kasvattamaan siitä varsoja. Kaksi vanhaa gubbea kun ollaan”, Asonen sanoo.