Hallitseva ravikuningatar Jockas Rita avaa kautensa torstaina Ylivieskassa – "Tosi hienotasoinen lähtö"

Ravikuningatar Jockas Ritan 8-vuotiskausi käynnistyy torstaina 14. toukokuuta Ylivieskassa ajettavasta perinteikkäästä Helätin-ajosta. Tammojen avoimeen 2100 metrin ryhmäajoon Santtu Raitalan omistama ja valmentama Jockas Rita arvottiin radalle kuusi."Torstaina selviää tarkemmin, missä hevosen kanssa mennään, kun tuomaritornista lyödään kello käyntiin ja lähtö ajetaan. Joka tapauksessa talvi on sujunut hyvissä merkeissä, ja hevosta on päästy treenaamaan hyvin", Raitala kertoo.Viime kauden Jockas Rita aloitti vasta juhannuksena Härmästä ajetusta Nordic Queenistä. Kauden kuusi starttia toivat yhtä monta voittoa ja 126 000 euroa palkintorahoja. Oulun kuningatarkilpailusta alkaen hallitseva ravikuningatar on viettänyt taukoa."Mukavaa päästä aloittamaan kausi tänä vuonna pikkuisen aikaisemmin, kun Rita on meille tärkeä hevonen ja sen kanssa on kivaa käydä raveissa. Kevät on nyt tosi paljon normaalia pidemmällä, joten olemme päässeet ajamaan jo jonkin aikaa vähän reippaampia harjoituksia", Raitala sanoo.Helätin-ajossa Jockas Rita saa vastaansa tutut kilpasiskot Lumi-Oosan ja Annanin johdolla. Mukana lähdössä on myös kovaa nousua kohti avointa tammahuippua tekevä Villilotta."Tosi hienotasoinen lähtö. Kuutosradan lähtöpaikka on ihan asiallinen, kun päästään eturivistä liikkeelle. Ainakin voi haaveilla Ritan vielä kehittyneen viime kaudesta. Suomenhevosena tamma on hyvässä iässä, joten suoritustason kuvittelen säilyneen hyvänä", Raitala kokee.