Hallitsijapari Jockas Rita ja V.G. Voitto valmiina kunkkaripistejahtiin

Oulu Kuninkuusravien kärkikolmikko sai pohjille pisteitä 100, 72 ja 60, joten hallitseva ravikuningatar Jockas Rita on 100 pisteellä KK26-taulukossa kolmantena.Omistaja-valmentaja Santtu Raitala raportoi tamman olevan pian valmis kilpailemaan.”Tilanne on hyvä, sillä talvi ja kevät on mennyt suunnitelmien mukaan”, Raitala tiivistää. ”Jockas Rita valmistautuu kauden avaukseen hyvällä fiilingillä. Kun itsekseen ajelee, eikä ole tuoreita kilpailullisia näyttöjä, silloin kaiken pitääkin tuntua tältä. Avauskilpailun tarkkaan ajankohtaa ei ole lyöty lukkoon.”Jockas Rita on 8-vuotias. Startteja hallitsevalla kuningattarella on vasta 28, joista yhtä vaille kaikki kilpailut ovat päättyneet voittoon. Silloin ykkössija paloi varusterikkoon maalisuoralla.”Suomenhevoseksi tamma on verrattain nuori. Tietysti sitä voi aina toivoa, että fyysiseen suorituskykyyn tulisi lisäominaisuuksia. Jockas Ritan kohdalla ei ole tapahtunut talven aikana mitään mahdottomia muutoksia. Sehän on jo aikuinen hevonen, ja ollaan tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen”, Raitala summaa.Raitala elää itse fiilispohjalta. Hän soveltaa samaa ajattelumallia hevosensa kanssa.”Jockas Rita määrittelee kilpailuohjelmansa itse. Se kilpailee aina sitten, kun siltä tuntuu. Mitään ei ole kiveen hakattu. Jokunen lähtö voi tulla enemmän kuin viime vuonna, jos kaikki menee täydellisesti. Omassa elämässä on go with the flow -meiningillä tullut tehtyä tyhmiäkin ratkaisuja, ja sellaisia yritetään välttää Ritan kanssa. Kun kyseessä on elävä olento, niin siitä on kunnia olla vastuussa.”Seppo Suurosen valmentama V.G. Voitto lähtee kesän päätteeksi jahtaamaan kolmatta peräkkäistä kuninkuuttaan. KK26-pisteitä on silläkin 100, ja ori on kokonaistilanteessa hyvissä asemissa.Omistajaperheestä Jukka Grönfors antaa valmentaja Suuroselle valtuudet päättää kilpailuohjelmasta.”Tuoreimmat kuulumiset Sepolta ovat positiiviset”, Grönfors paljastaa. ”Yksi hiitti on alla, ja ennen kilpailukauden alkamista käydään vielä ajamassa Mikkelin radalla harjoitus. Sen jälkeen Seppo päättää, missä aloitetaan. V.G. Voitto on palautunut hyvin viime kaudesta. Se on ottanut kaikki treenit ja hoidot vastaan niin kuin pitää, joten meillä kaikilla on positiivinen asenne kauden alla.”Viime vuoden kuninkuuskilvan kakkonen Pro on ehtinyt tehdä vaikutuksen V.G. Voiton taustavoimiin, ja muitakin haastajia kunnioitetaan.”Antti Ojanperän tallilla valmennus on kellontarkkaa työtä. Pro on tehnyt jo vaikutuksen. Wertti ja Caru ovat tulleet taas vuoden vanhemmiksi, ja niiden paluuta radoille odotan myös. Ei V.G. Voiton kanssa pilvilinnoja rakenneta, vaan toivotaan vain, että terveys riittää ja hevonen pääsisi näyttämään potentiaalinsa.”Ojanperä on kertonut avoimesti, että Pro nähdään Solvallan Elitkampenissa, jos ori vain on toukokuun lopussa mallillaan. Grönfors pohtii omistajan roolissa V.G. Voiton kohdalla reissun tuomia mahdollisia uhkakuvia.”Seppo päättää siitäkin, kun saadaan ensin kausi käyntiin. Hän ei ota siitä paineita. Tietysti kisa on aikaisin keväällä, ja mailin matkalla V.G. Voitto saattaa olla innokas. Olisi se keljumaista ottaa siellä laukka. Toisaalta, aina joskus tulee laukka, mutta yritetään sitten seuraavassa startissa ajaa taas ravia. Onhan tämä jännää, ja jalat maassa lähdetään kauteen”, Grönfors päättää..KK26-pistetilanneKuningatarkilpailuSuven Sametti 113, Landen Iita 112, Jockas Rita 100, Pirttilän Olga 99, Lilian Rols 80, Franselmi 75, Lumi-Oosa 72, Cajsa Rok 70, Ypäjä Päivi 70, Nompparilla 62, Annan 54, Tutuks 53, Akvarelli 52, Syttyvä 42, Varjohehku 36, Virran Välke 36, Oon Leidi 33, Helmi-Leena 24, Prisit Pardoo 24, Runoneito 18, Brenna 16, Meren Maininki 16, Nätti Tiana 16, Humu-Liisa 12, Huvin Aihe 12, Laura Evo 12, Sarikan 8, Sorelle 8, Pitska 4, Juulia Domna 2.KuninkuuskilpailuPro 197, Lumettaja 141, Profiili 111, V.G. Voitto 100, Meno-Antti 75, Soketti 54, Herra Heinämies 42, Issakan Valo 36, Vieskoff 36, Virin Urho 36, Kukkarosuon Kurko 30, Tähtisekki 20, Wertti 20, Core 18, Häijymies 16, Kinderi 3.Tilanne 13.4.