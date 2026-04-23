Hallituksen kehysriihi otti aikalisän hevostalouden rahoituksen suhteen

Pelonsekaisin tuntein odotettiin, osuisiko osa kehysriihen ensi vuoden ylimääräisestä 400 miljoonan euron leikkaustarpeesta hevosalaan. Tältä vältyttiin.

”Hevossektorin toiminnan jatkuvuus turvataan raviurheilun lisenssijärjestelmän siirtymävaiheessa vuosina 2027–2029. Uutta rahapelijärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaantulo siirtyi heinäkuulle 2027. Arvioidaan mahdollinen määrärahatarve ja tehdään tarvittavat päätökset budjettiriihessä 2027”, kehysriihen pöytäkirjaliitteeseen kirjattiin hevostalouden edistämisestä.

“Tietysti koko hevosalan tulevaisuuden kannalta olisi ollut erittäin tärkeää saada tulevien vuosien määrärahojen taso kirjattua selkeästi jo näissä kehysriihineuvotteluissa. Lähdemme kuitenkin siitä, että valtioneuvosto pitää sanansa ja turvaa alan siirtymäkauden rahoituksen syksyn budjettiriihessä. Tätä tukee neuvottelujen jälkeen sekä pääministeri Petteri Orpolta että maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahilta tulleet viestit, joissa uskotaan hevosalan kannalta kestävään ratkaisuun”, puheenjohtaja Antti Lehtisalo kommentoi Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Vaikka hevosalan rahoitus säilyisi budjettiriihessä ennallaan noin 27 miljoonassa eurossa, se ei välttämättä tarkoita, että rahaa olisi vuonna 2027 käytettävissä yhtä paljon kuin tänä vuonna. Tämän vuoden kokonaisrahoitus nousi reilun 30 miljoonan euron tasolle edellisvuosien tuista siirtyneiden ns. siirtomäärärahojen turvin. Niitä tuskin on ensi vuodelle yhtä paljon käytettävissä.

